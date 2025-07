Spí tri hodiny denne a necvičí. Svetového giganta vyradil 44-ročný brankár

„Dnes som išiel spať o štvrtej ráno. Zobudil som sa o siedmej, odviezol som dcéru do školy, syna do autoškoly a som tu v tréningovom centre. Prišiel som rovno sem. Nevykonávam silový tréning a chlapci sa čudujú,“ opisoval svoj denný režim pre GloboEsporte.

Na konte ich má 508.

„Mnohí už niekoľkokrát ukončili moju kariéru,“ povedal v minulosti pre GE. "Naposledy to bolo v roku 2022, keď som opustil Cruzeiro. Mnohí si mysleli, že som skončil. Ja som si bol istý, že moja kariéra sa neskončí. A som si istý, že to bola ruka Božia, vďaka ktorej som prišiel do Fluminense. Chcel som mať príležitosť hrať a dokázať, že na to stále mám. Postaviť sa proti všetkým, ktorí tvrdili, že odídem do dôchodku. Nedávali mi dôveru, ale Boh pozná moje srdce,“ opisoval Fábio.