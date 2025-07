Fluminense neprekazilo európske finále. Debut ako zo sna, vravel hrdina Chelsea

„Viem, že pre nich bol tento turnaj veľmi dôležitý. Za seba môžem povedať, prepáčte, ale musím byť profesionál. Hrám za Chelsea a platia ma za to, aby som dával góly. Teší ma, že sa mi to podarilo. K tímu som sa pripojil len pred týždňom a už idem hrať finále,“ dodal brazílsky útočník.

„Som veľmi smutný, ťažko sa mi vôbec niečo hovorí. Prišli sme s cieľom vyhrať, cítili sme, že to dokážeme, ale nepodarilo sa to. Je veľký rozdiel medzi európskymi a juhoamerickými tímami. Bol som súčasťou oboch, finančne im nedokážeme konkurovať.

Chelsea má šancu na druhý titul

Chelsea tak potvrdila dominanciu európskych klubov na tomto podujatí, 12. turnaj po sebe bude mať víťaza z tohto kontinentu.

Pre londýnsky klub to môže byť ideálne zavŕšenie úspešnej sezóny, v ktorej sa jej podarilo získať štvrté miesto v domácej súťaži a po dvoch rokoch sa tak vrátiť do Ligy majstrov.

Navyše premiérovo získala trofej pre víťaza Konferenčnej ligy, čím sa stala prvým klubom s triumfom vo všetkých piatich veľkých klubových súťažiach Európskej futbalovej únie (UEFA). Teraz môže historicky druhýkrát zvíťaziť na MS klubov.

„Som veľmi šťastný a hrdý, že si zahráme vo finále. Sú to majstrovstvá sveta klubov, na ktorom sú najlepšie tímy sveta, čiže to, že budeme súčasťou finále, je niečo, z čoho môžeme mať radosť. Po veľmi dlhej sezóne je to niečo fantastické. K zápasu, bol to veľmi dobrý výkon tímu. Hráči sa popasovali so zmenami a podmienkami brilantne,“ povedal po postupe tréner Chelsea Enzo Maresca.