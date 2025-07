VIDEO: Po výstavných góloch sa ospravedlňoval. Brazílčan poslal Chelsea do finále

MS klubov FIFA 2025 - semifinále

NEW YORK. Futbalisti FC Chelsea sa prebojovali do finále MS klubov. Na MetLife Stadium v New Yorku zdolali v semifinále brazílske Fluminense 2:0.

Hrdinom zápasu bol Brazílčan Joao Pedro, ktorý sa zaskvel dvoma výstavnými strelami, po ktorých sa ospravedlňoval fanúšikom svojho milovaného klubu.