Z dua exligových odchovancov jeden na odchode. Prišiel však známy Nigérijčan a iné posily

NOVÉ ZÁMKY. Keď chcel nový majiteľ futbalových Nových Zámkov okamžitý návrat do tretej najvyššej súťaže, musel pred rokom do zbrusu nového mužstva čosi aj zainvestovať.

Ak by sa však po predchádzajúcej katastrofálnej treťoligovej sezóne neudiali vo vedení FKM Nové Zámky zásadné zmeny a do Futbalového klubu mesta nevstúpilo úplne nové vedenie pod jastrabím dohľadom Františka Suchardu, takmer určite by mužstvo tradičnej značky z juhu Slovenska nevyhralo krajskú štvrtú ligu s pätnásťbodovým bodovým náskokom a ktovie, či by sa nakoniec nezaplietlo s Hurbanovom a Levicami až do boja o záchranu.