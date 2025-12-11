Barseghjan je po zranení späť, ofenzívu vedie slovenské trio. Zostava Slovana proti Škendiji

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v ligovej fáze Konferenčnej ligy na svoj piaty zápas. Predstavia sa na pôde šampióna Severného Macedónska FK Škendija 79.
Tigran Barseghjann sa vracia do nominácie trénera Vladimíra Weissa st. po zranení slabín, no duel začne iba na lavičke náhradníkov.
Belasí nastúpia v rozostavení 3-4-3. V bráne sa tradične predstaví Dominik Takáč, obrannú líniu vytvoria Kenan Bajrič, Guram Kašia a Kevin Wimmer.
Do stredu poľa vybehnú Cesar Blackman, Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Sando Cruz. V ofenzíve nastúpia Nino Marcelli, Róbert Mak a Vladimír Weiss ml.
Duel FK Škendija 79 - ŠK Slovan Bratislava štartuje o 18.45 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu
Škendija: Gaye - Trumci, Fetai, Cake, Webster - Zejnullai, Ramadani, Qaka - Spahiu, Ibraimi, Latifi
Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Ibrahim, Pokorný, Sando Cruz - Marcelli, Mak, Weiss