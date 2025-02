Humenné chce udržať v lige aj bývalý reprezentant Slovenska: Som tu spokojný

Po skončení jesennej časti MONACObet ligy je na poslednom (štrnástom) mieste so ziskom 14 bodov, pričom bilancia je 3 výhry, 4 remízy a 7 prehier s gólovým skóre 12:17. Predposledná Stará Ľubovňa má rovnaký počet bodov.

„S futbalom som začal v šiestich rokoch. Vtedy ma otec priviedol na štadión Tatrana Prešov, kde sme sa pri trénerovi Mihalikovi prihlásili. V staršom doraste sme boli Československí majstri. Od 16 do 20 rokov som reprezentoval Slovensko.“

Prechod k mužom sa mu vydaril. Na ihrisku sa stretol s množstvom vynikajúcich a skúsených futbalistov, od ktorých sa mohol veľa naučiť: „V sedemnástich rokoch som začal trénovať s A-mužstvom.

Prvé štarty medzi dospelými som absolvoval v Bardejove s hráčmi ako Vlado Staš, Marek Seman, Vlado Palša. To bola výborná skúsenosť. Neskôr som sa vrátil do Prešova. Tam som odohral šesť sezón a postúpili sme do prvej ligy.

Následne som šiel na dva roky do Pohronia, kde sa nám podarilo postúpiť do prvej ligy. Rok som opäť strávil v Bardejove a momentálne som v Humennom.“