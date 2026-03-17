Chcete vidieť naživo v Budapešti finále Ligy majstrov? UEFA zverejnila ceny vstupeniek

Puskas Arena v Budapešti.
Puskas Arena v Budapešti. (Autor: TASR/AP)
SITA|17. mar 2026 o 11:44
Stoja od 70 až do 950 eur.

Európska futbalová únia (UEFA) zverejnila ceny vstupeniek na finále Ligy majstrov 2025/2026, ktoré sa uskutoční 30. mája v budapeštianskej Puskás Aréne.

Fanúšikovia si za lístky zaplatia výrazne rozdielne sumy - od najlacnejších za 70 eur až po takmer tisíc eur v prípade najlepších miest.

Štadión s kapacitou viac ako 61-tisíc divákov uvoľní do predaja približne 39-tisíc vstupeniek. Každý z finalistov dostane po 17 200 lístkov z lacnejších kategórií, pričom zvyšok pôjde do predaja cez oficiálne kanály UEFA. Organizátor zároveň obmedzil nákup na maximálne dve vstupenky na osobu.

Najdostupnejšie lístky v kategórii „Fans First“ budú stáť 70 eur, pričom ide o vstupenky určené najmä pre fanúšikov finalistov.

Ostatné ceny výrazne rastú - kategória 3 je stanovená na 180 eur, kategória 2 na 650 eur a najvyššia kategória 1 až na 950 eur. Osoby so zníženou pohyblivosťou zaplatia rovnakú sumu ako držitelia najlacnejších lístkov.

UEFA zároveň oznámila aj opatrenia proti nelegálnemu predaju vstupeniek. Distribúcia bude prebiehať formou žrebovania a úspešní záujemcovia si budú musieť stiahnuť oficiálnu aplikáciu, ktorá prepojí lístok s konkrétnym zariadením. Cieľom je zabezpečiť férovejší prístup pre fanúšikov.

Európska futbalová únia zverejnila aj ceny finálových zápasov ďalších súťaží. Vstupenky na finále ženskej Ligy majstrov sa budú pohybovať medzi 20 a 70 eurami, finále Európskej ligy bude stáť od 40 do 240 eur a finále Európskej konferenčnej ligy od 25 do 190 eur.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Puskas Arena v Budapešti.
    Puskas Arena v Budapešti.
    Chcete vidieť naživo v Budapešti finále Ligy majstrov? UEFA zverejnila ceny vstupeniek
    dnes 11:44
