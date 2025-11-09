Košice so štvrtou prehrou za sebou. Upútali však nasadením najmladšieho hráča histórie

Filip Kalanin.
Filip Kalanin. (Autor: Facebook/Futbalové zákulisie)
SITA|9. nov 2025 o 10:22
Mladík nastúpil v základnej zostave.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Košice utrpeli v sobotňajšom 14. kole Niké ligy štvrtú prehru v rade, keď na ihrisku AS Trenčín podľahli 0:2. Domáci si víťazstvo zaistili gólmi Franka Sabijiča v 44. minúte a Saniho Suleimana v 68. minúte.

Trenčania tak po siedmich zápasoch opäť naplno bodovali a posunuli sa na siedme miesto neúplnej tabuľky, zatiaľ čo Košice zostávajú na jej poslednej priečke.

"Je to pre nás ďalšie sklamanie. Čakal som od tímu ďaleko viac. Začali sme zle, postupne sme sa zlepšovali, no vždy keď sme mali dobrú pasáž, súper potrestal naše chyby," povedal pre klubový web tréner Košíc František Straka, ktorý počas sezóny nahradil na lavičke krajana Romana Skuhravého.

Napriek neúspechu sa Košičania postarali o historický zápis do štatistík najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. V základnej zostave nastúpil brankár Filip Kalanin, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii súťaže, pokiaľ ide o štart od úvodného hvizdu.

Odchovanec košického klubu debutoval vo veku 16 rokov, 2 mesiace a 9 dní, čím prekonal doterajší rekord Artura Gajdoša z AS Trenčín. Najmladším hráčom je v historických tabuľkách naďalej Levente Bősze (DAC), ktorý do ligového zápasu zasiahol ako náhradník vo veku 15 rokov a 181 dní.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

