Košice so štvrtou prehrou za sebou. Upútali však nasadením najmladšieho hráča histórie

BRATISLAVA. Futbalisti FC Košice utrpeli v sobotňajšom 14. kole Niké ligy štvrtú prehru v rade, keď na ihrisku AS Trenčín podľahli 0:2. Domáci si víťazstvo zaistili gólmi Franka Sabijiča v 44. minúte a Saniho Suleimana v 68. minúte.
Trenčania tak po siedmich zápasoch opäť naplno bodovali a posunuli sa na siedme miesto neúplnej tabuľky, zatiaľ čo Košice zostávajú na jej poslednej priečke.
"Je to pre nás ďalšie sklamanie. Čakal som od tímu ďaleko viac. Začali sme zle, postupne sme sa zlepšovali, no vždy keď sme mali dobrú pasáž, súper potrestal naše chyby," povedal pre klubový web tréner Košíc František Straka, ktorý počas sezóny nahradil na lavičke krajana Romana Skuhravého.
Napriek neúspechu sa Košičania postarali o historický zápis do štatistík najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. V základnej zostave nastúpil brankár Filip Kalanin, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii súťaže, pokiaľ ide o štart od úvodného hvizdu.
Odchovanec košického klubu debutoval vo veku 16 rokov, 2 mesiace a 9 dní, čím prekonal doterajší rekord Artura Gajdoša z AS Trenčín. Najmladším hráčom je v historických tabuľkách naďalej Levente Bősze (DAC), ktorý do ligového zápasu zasiahol ako náhradník vo veku 15 rokov a 181 dní.