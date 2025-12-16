    Dembélému neuniklo víťazstvo ani v ankete FIFA, vyhlásili ho za najlepšieho hráča za rok 2025

    Ousmane Dembelé.
    Ousmane Dembelé. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. dec 2025 o 18:40
    ShareTweet0

    Luis Enrique získal ocenenie pre najlepšieho trénera.

    Francúz Ousmane Dembele sa stal Hráčom roka 2025 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Paríža Saint-Germain vyhral v minulej sezóne so svojím klubom Ligu majstrov, francúzsku Ligue 1 aj domáci pohár.

    V ankete triumfoval premiérovo, v septembri získal prvýkrát v kariére aj Zlatú loptu udeľujúcu magazínom France Football.

    Cenu pre najlepšiu hráčku získala Španielka Aitana Bonmatiová z FC Barcelona.

    Zdolal Mbappého aj Yamala

    Dembele uspel v konkurencii krajana Kyliana Mbappeho z Realu Madrid a krídelníka Laminea Yamala z FC Barcelona.

    Cenu získal ako druhý Francúz v histórii, naposledy sa z nej radoval v roku 2003 bývalý stredopoliar Zinedine Zidane, ktorý ju vyhral aj v rokoch 1998 a 2000.

    „Chcel by som sa poďakovať všetkým spoluhráčom. Tvrdá práca sa vyplatila. Bol to pre mňa fantastický rok, ako individuálne, tak aj kolektívne,“ citovala Dembeleho slová z pódia v Dauhe agentúra AFP.

    Vizitka víťaza

    Celé meno: Masour Ousmane Dembélé

    Dátum narodenia: 15. mája 1997 (28 rokov)

    Miesto narodenia: Vernon, Francúzsko

    Výška: 178 cm

    Pozícia: pravé krídlo

    Súčasný klub: Paríž Saint-Germain

    Číslo: 10

    Predchádzajúce kluby: Rennes II (2014-2015), Rennes (2015-2016), Borussia Dortmund (2016-2017), Barcelona (2017-2023), PSG (od 2023)

    Reprezentačné štarty: 57

    Góly v reprezentácii: 7

    Úspechy: víťaz Ligy majstrov 2025, víťaz Superpohára UEFA 2025, víťaz Ligue 1 2023/24, 2024/25, víťaz La Ligy 2017/18, 2018/19, 2022/23, majster sveta 2018

    Slávnostný galavečer sa bežne konal v januári, podobne ako pred rokom však organizátori oznámili jeho priebeh krátko pred udalosťou.

    Vlani sa konal takisto v katarskej Dauhe deň pred finále Interkontinentálneho pohára FIFA, v ktorom sa v stredu stretnú Paríž Saint-Germain a brazílske Flamengo.

    Anketa sa uskutočnila desiaty raz pod názvom The Best FIFA Football Awards a galavečer viedli z pozície moderátorov bývalý taliansky útočník Alessandro Del Piero a švajčiarska herečka Melanie Winigerová.

    Najlepším trénerom Enrique

    Poctu pre najlepšieho trénera roka si vyslúžil Luis Enrique, ktorý stál na lavičke najúspešnejšieho európskeho klubu - Paríža Saint Germain.

    Klub z Parku princov ovládol aj najlepšiu jedenástku roka, do ktorej sa dostalo päť jeho súčasných hráčov a jeden už bývalý (Gianluigi Donnarumma).

    Okrem talianskeho brankára, ktorý v súčasnosti už oblieka dres Manchestru City, boli v elitnej zostave z hráčov PSG ešte obrancovia Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, stredopoliar Vitinha a práve Dembele.

    Dvojnásobné zastúpenie mala FC Barcelona v osobách Yamala a Pedriho. Po jednom hráčovi mali v zostave FC Liverpool (Virgil van Dijk), Real Madrid (Jude Bellingham) a FC Chelsea (Cole Palmer).

    Laureáti The Best FIFA Football Awards 2025:

    Hráč: Ousmane Dembele

    Hráčka: Aitana Bonmatiová

    Tréner: Luis Enrique

    Trénerka ženského tímu: Sarina Wiegmanová

    Najlepší brankár: Gianluigi Donnarumma

    Najlepšia brankárka: Hannah Hamptonová

    Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól: Santiago Montiel

    Ocenenie Marta za najkrajší gól v podaní futbalistky: Lizabeth Ovalleová

    Cena Fair Play: Andreas Harlass-Neuking

    Cena pre najlepšieho fanúšika: Zakho SC

    Jedenástka FIFA/FIFPro 2025: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City) - Achraf Hakimi (Paríž Saint-Germain), Willian Pacho (Paríž Saint-Germain), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Nuno Mendes (Paríž Saint-Germain) - Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paríž Saint-Germain), Pedri (FC Barcelona) - Lamine Yamal (FC Barcelona), Ousmane Dembele (Paríž Saint-Germain)

    Ženská jedenástka roka 2025: Hannah Hamptonová (FC Chelsea) - Lucy Bronzeová (FC Chelsea), Leah Williamsonová (FC Arsenal), Irene Paredesová (FC Barcelona), Ona Batlleová (FC Barcelona) - Aitana Bonmatiová (FC Barcelona), Patricia Guijarrová (FC Barcelona), Claudia Pinová (FC Barcelona) - Mariona Caldenteyová (FC Arsenal), Alessia Russová (FC Arsenal), Alexia Putellasová (FC Barcelona)

    Najlepšou trénerkou sa stala Sarina Wiegmanová, ktorá doviedla Angličanky k triumfu na majstrovstvách Európy. Cenu pre najlepšiu brankárku si odniesla práve členka anglickej reprezentácie Hannah Hamptonová.

    Góly Santiaga Montiela a Lizabeth Ovalleovej označila FIFA za najkrajšie pre rok 2025. Argentínsky krídelník Independiente získal cenu Ferenca Puskása za efektný presný zásah „nožničkami“ do siete Independiente Rivadavia.

    Ovalleová si v hlasovaní fanúšikov vybojovala cenu pomenovanú po legendárnej Brazílčanke Marte „škorpiónskym“ gólom v stretnutí medzi mexickými klubmi Tigres a Guadalajara.

    Víťazi ankety Hráč roka podľa FIFA (2010 až 2015 Zlatá lopta FIFA):

    2025: 1. Ousmane Dembele

    2024: 1. Vinicius Junior, 2. Rodri, 3. Jude Bellingham

    2023: 1. Lionel Messi, 2. Erling Haaland, 3. Kylian Mbappe

    2022: 1. Lionel Messi, 2. Kylian Mbappe, 3. Karim Benzema

    2021: 1. Robert Lewandowski, 2. Lionel Messi, 3. Mohamed Salah

    2020: 1. Robert Lewandowski, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi

    2019: 1. Lionel Messi, 2. Virgil van Dijk, 3. Cristiano Ronaldo

    2018: 1. Luka Modrič, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Mohamed Salah

    2017: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Neymar

    2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann

    2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar

    2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer

    2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribery

    2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo 3. Andres Iniesta

    2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez

    2010: 1. Lionel Messi, 2. Andres Iniesta, 3. Xavi Hernandez

    2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez

    2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres

    2007: 1. Kaka, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo

    2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho

    2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto'o

    2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko

    2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo

    2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane

    2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raul

    2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo

    1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta

    1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker

    1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane

    1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer

    1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann

    1994: 1. Romario, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio

    1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp

    1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler

    1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker

    Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól roka:

    2025: Santiago Montiel (Arg./Independiente)

    2024: Alejandro Garnacho (Arg./Manchester United)

    2023: Guilherme Madruga (Braz./Botafogo-SP)

    2022: Marcin Oleksy (Poľ./Warta Poznaň)

    2021: Erik Lamela (Arg./Tottenham Hotspur)

    2020: Son Heung-min (Kór. rep./Tottenham Hotspur)

    2019: Dániel Zsóri (Maď./Debrecín)

    2018: Mohamed Salah (Egypt/FC Liverpool)

    2017: Olivier Giroud (Fr./FC Arsenal)

    2016: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)

    2015: Wendell Lira (Braz./Goianesia)

    2014: James Rodriguez (Kol./Real Madrid)

    2013: Zlatan Ibrahimovič (Švéd./Švédsko)

    2012: Miroslav Stoch (SR/Fenerbahce Istanbul)

    2011: Neymar (Braz./FC Santos)

    2010: Hamit Altintop (Tur./Bayern Mníchov)

    2009: Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)

    Futbal

    Futbal

    Jeremy Doku v zápase proti Fulhamu.
    Jeremy Doku v zápase proti Fulhamu.
    Manchestru City už tento rok nepomôže šikovný krídelník. Belgičan má problémy s nohou
    dnes 18:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Dembélému neuniklo víťazstvo ani v ankete FIFA, vyhlásili ho za najlepšieho hráča za rok 2025