VIDEO: Známy je už aj víťaz Puskásovej ceny. Famózne nožničky ocenila FIFA ako gól roka

Santiago Montiel.
Santiago Montiel. (Autor: X/CAI Planeta)
Medzi ženami zvíťazila Lizabeth Ovalleová.

Góly Santiaga Montiela a Lizabeth Ovalleovej označila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) za najkrajšie pre rok 2025.

Argentínsky krídelník Independiente získal cenu Ferenca Puskása za efektný presný zásah „nožničkami“ do siete Independiente Rivadavia.

VIDEO: Gól Santiaga Montiela

Ovalleová si v hlasovaní fanúšikov vybojovala cenu pomenovanú po legendárnej Brazílčanke Marte „škorpiónskym“ gólom v stretnutí medzi mexickými klubmi Tigres a Guadalajara.

VIDEO: Gól Lizabeth Ovalleovej

Slávnostné odovzdávanie cien FIFA pre najlepších hráčov a trénerov za rok 2025 bolo na programe v utorok večer v katarskej Dauhe, ale riadiaci orgán svetového futbalu zverejnil niektorých víťazov už v predstihu počas dňa.

Cenu Ferenca Puskása získal v roku 2012 aj bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch za presný zásah v drese tureckého Fenerbahce Istanbul.

