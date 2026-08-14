Strelec finálového gólu na MS opúšťa Barcelonu. Francúzski majstri zaplatia okolo 50 miliónov eur

Ferran Torres.
Ferran Torres. (Autor: TASR/AP)
ČTK|14. aug 2026 o 08:54
ShareTweet0

Barcelona tak prichádza o ďalšieho útočníka z majstrovského kádra.

Strelec jediného gólu vo finále tohtoročných futbalových majstrovstiev sveta Ferran Torres má namierené z Barcelony do Paríž Saint-Germain.

Podľa španielskych médií zaplatia víťazi Ligy majstrov za dvadsaťšesťročného útočníka zhruba 50 miliónov eur. Torres by mal s francúzskym klubom podpísať zmluvu na päť rokov.

Torres rozhodol v júli gólom v predĺžení o finálovom víťazstve 1:0 nad Argentínou a druhým svetovým titulom pre Španielsko.

V Barcelone strávil päť sezón, v uplynulom ročníku dal v 49 zápasoch 21 gólov. Predtým hral za Manchester City a Valenciu.

Barcelona príde po odchode Poliaka Roberta Lewandowského a návrate Angličana Marcusa Rashforda do Manchestru United o ďalšieho útočníka z majstrovského kádra.

Ligue 1

    Ferran Torres.
    Ferran Torres.
    Strelec finálového gólu na MS opúšťa Barcelonu. Francúzski majstri zaplatia okolo 50 miliónov eur
    dnes 08:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Strelec finálového gólu na MS opúšťa Barcelonu. Francúzski majstri zaplatia okolo 50 miliónov eur