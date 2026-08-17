Francúzsky klub ponúkol za Oberta 10 miliónov eur, Cagliari ponuku odmietlo

Adam Obert v drese Cagliari Calcio.
Adam Obert v drese Cagliari Calcio. (Autor: REUTERS)
TASR|17. aug 2026 o 15:45
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Klub z Ligue 1 sa nechystá rokovania ukončiť a pripravuje vylepšenú ponuku.

Francúzsky futbalový klub RC Lens prejavil vážny záujem o slovenského reprezentačného obrancu Adama Oberta.

Za hráča Cagliari Calcio chcel zaplatiť približne 10 miliónov eur vrátane bonusov, taliansky klub však prvú ponuku odmietol. Informoval o tom portál CagliariNews24 s odvolaním sa na Tuttomercatoweb.

Lens sa podľa zdroja nechystá rokovania ukončiť a pripravuje vylepšenú ponuku, ktorá pôvodne znela na osem miliónov eur plus prípadné dva ďalšie v bonusoch.

Cagliari si 22-ročného Slováka cení vysoko a k jeho predaju by ho mohla prinútiť až výrazne vyššia suma. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt sa jeho trhová cena pohybuje na úrovni sedem miliónov eur.

Obert prišiel na Sardíniu v lete 2021 zo Sampdorie Janov, kde pôsobil v mládežníckej akadémii.

Postupne sa presadil do prvého mužstva a v uplynulej sezóne nastúpil v 35 stretnutiach Serie A.

Stabilnými výkonmi si podľa talianskeho portálu získal pozornosť viacerých klubov zo zahraničia.

Ligue 1

    Adam Obert v drese Cagliari Calcio.
    Adam Obert v drese Cagliari Calcio.
    Francúzsky klub ponúkol za Oberta 10 miliónov eur, Cagliari ponuku odmietlo
    dnes 15:45
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