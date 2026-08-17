Francúzsky klub ponúkol za Oberta 10 miliónov eur, Cagliari ponuku odmietlo

Francúzsky futbalový klub RC Lens prejavil vážny záujem o slovenského reprezentačného obrancu Adama Oberta.
Za hráča Cagliari Calcio chcel zaplatiť približne 10 miliónov eur vrátane bonusov, taliansky klub však prvú ponuku odmietol. Informoval o tom portál CagliariNews24 s odvolaním sa na Tuttomercatoweb.
Lens sa podľa zdroja nechystá rokovania ukončiť a pripravuje vylepšenú ponuku, ktorá pôvodne znela na osem miliónov eur plus prípadné dva ďalšie v bonusoch.
Cagliari si 22-ročného Slováka cení vysoko a k jeho predaju by ho mohla prinútiť až výrazne vyššia suma. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt sa jeho trhová cena pohybuje na úrovni sedem miliónov eur.
Obert prišiel na Sardíniu v lete 2021 zo Sampdorie Janov, kde pôsobil v mládežníckej akadémii.
Postupne sa presadil do prvého mužstva a v uplynulej sezóne nastúpil v 35 stretnutiach Serie A.
Stabilnými výkonmi si podľa talianskeho portálu získal pozornosť viacerých klubov zo zahraničia.