Pogba končí v Monacu. Majster sveta nedokázal oživiť kariéru po dopingovom treste

Futbalový klub AS Monaco uvoľnil zo svojich služieb francúzskeho futbalistu Paula Pogbu. Dôvodom rozhodnutia ohľadom 33-ročného stredopoliara je množstvo zranení.
Pogba pôsobil v minulosti v Manchestri United aj Juventuse a s národným tímom sa stal v roku 2018 majstrom sveta.
Od trestu za doping sa mu však nedarí vrátiť do niekdajšej formy. V Monacu mal pôvodne kontrakt do júna 2027 a momentálne ho trápi zranenie stehna. Predtým absentoval pre problémy s kolenom.
Klub ocenil Pogbovo „výnimočné nastavenie mysle, odhodlanie a neochvejne vysoké nároky“ a uviedol, že aj počas zranenia pozitívne vplýval na mužstvo tým, že sa s ostatnými hráčmi „delil o svoje skúsenosti a znalosti“.
VIDEO: Debut Paula Pogbu za Monaco
Okrem titulu majstra sveta má stredopoliar na konte štyri talianske tituly a dva tamojšie poháre i Superpoháre. S United získal ligový pohár a titul v Európskej lige. Informácie priniesla agentúra AFP.