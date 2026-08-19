Pogba končí v Monacu. Majster sveta nedokázal oživiť kariéru po dopingovom treste

Paul Pogba.
Paul Pogba. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. aug 2026 o 10:44
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AS Monaco uvoľnilo Paula Pogbu pred vypršaním kontraktu.

Futbalový klub AS Monaco uvoľnil zo svojich služieb francúzskeho futbalistu Paula Pogbu. Dôvodom rozhodnutia ohľadom 33-ročného stredopoliara je množstvo zranení.

Pogba pôsobil v minulosti v Manchestri United aj Juventuse a s národným tímom sa stal v roku 2018 majstrom sveta.

Od trestu za doping sa mu však nedarí vrátiť do niekdajšej formy. V Monacu mal pôvodne kontrakt do júna 2027 a momentálne ho trápi zranenie stehna. Predtým absentoval pre problémy s kolenom.

Klub ocenil Pogbovo „výnimočné nastavenie mysle, odhodlanie a neochvejne vysoké nároky“ a uviedol, že aj počas zranenia pozitívne vplýval na mužstvo tým, že sa s ostatnými hráčmi „delil o svoje skúsenosti a znalosti“.

VIDEO: Debut Paula Pogbu za Monaco

Okrem titulu majstra sveta má stredopoliar na konte štyri talianske tituly a dva tamojšie poháre i Superpoháre. S United získal ligový pohár a titul v Európskej lige. Informácie priniesla agentúra AFP.

Ligue 1

    Paul Pogba.
    Paul Pogba.
    Pogba končí v Monacu. Majster sveta nedokázal oživiť kariéru po dopingovom treste
    dnes 10:44
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