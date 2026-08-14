Opakované zranenia mu nedali na výber. Kanonier Immobile ukončil hráčsku kariéru

Taliansky útočník Ciro Immobile ukončil v 36 rokoch aktívnu futbalovú kariéru. Bývalý hráč Lazia oznámil definitívny koniec po pôsobení vo francúzskom klube Paris FC.
Zmluva s francúzskym klubom mu platila do júna 2027, no opakované zranenia ho donútili skončiť.
V poslednej sezóne odohral len 12 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal dve asistencie. Do Paris FC prišiel vlani v januári po krátkom pôsobení v Bologni, kde odohral šesť zápasov.
Skúsenému útočníkovi sa tlačili slzy do očí, keď svojim spoluhráčom v Paris FC v piatok oznamoval svoje rozhodnutie.
VIDEO: Immobile oznámil koniec kariéry spoluhráčom
Immobile nastrieľal v Serie A 201 gólov, čo ho radí na 8. miesto v historickej tabuľke strelcov.
V talianskej reprezentácii strelil 17 gólov v 57 zápasoch, s ktorou získal titul majstra Európy 2020 a štyrikrát bol najlepším strelcom Serie A. V roku 2020 strelil 36 gólov a získal Zlatú kopačku.
Najvýraznejšiu stopu zanechal počas pôsobenia v Laziu Rím, kde hral v období od roku 2016 až do sezóny 2023/2024. V klube sa stal aj najlepším strelcom histórie Lazia.