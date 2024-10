VIDEO: Mourinho baví internet. Virálnou sa stala jeho reakcia na zákrok Onanu

Viem, že anglické médiá povedia, že United nehrali dobre, ale myslím si, že by bolo fér povedať, že sme odohrali mimoriadny zápas a boli sme lepší ako oni. Pre Manchester United je to dobrý výsledok," dodal 61-ročný Mourinho, s ktorým Manchester ukončil spoluprácu v decembri 2018.

United vyhrali z posledných jedenástich stretnutí v európskych klubových súťažiach len jeden zápas. Tréner tímu Erik ten Hag bol zo štvrtkového výsledku sklamaný.

"Samozrejme, keď idete do vedenia, remíza by sa nemala stať. Mali sme šance na druhý gól a som sklamaný, že sme nevyhrali," povedal Holanďan.

Na adresu súpera sa vyjadril pozitívne: "Fenerbahce je veľmi dobrý klub s veľmi dobrými fanúšikmi a niekoľkými dobrými hráčmi. Bolo by to veľmi pekné finále. Je to dobrý tím s dobrým trénerom. Nie je to zlý bod, ale chceme vyhrávať."

Anglický tím v dueli podržal brankár Andre Onana. "Je to hráč, ktorý mal rozhodujúci vplyv na konečné skóre. Nemal dvadsať zákrokov, ale predviedol dva, ktoré boli neuveriteľné," konštatoval Mourinho.

Samotný Kamerunčan svoj výkon do popredia nedával. "Najdôležitejšie je víťazstvo tímu. Vždy je pekné previesť dobré zákroky, ale my sme Manchester United, takže výsledok je veľkým sklamaním pre mňa, fanúšikov aj klub," uviedol Onana, no dodal, že sa treba posunúť ďalej.