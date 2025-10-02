ONLINE: Fenerbahce Istanbul - OGC Nice dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

ISTANBUL. Futbalisti Fenerbahce Istanbul a OGC Nice dnes hrajú ďalší zápas ligovej fázy Európskej ligy.
Futbal sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Fenerbahce Istanbul - OGC Nice (Európska liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
02.10.2025 o 18:45
2. kolo
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nice
Prehľad
Rozhodca: Jovanović – Stojković, Mihajlović (vš. SRB).
Prenos
OGC Nice
Fotbalový celek z Azurového pobřeží zakončil minulou sezonu na čtvrté příčce své nejvyšší domácí fotbalové soutěže Ligue 1, přičemž šlo o nejlepší umístění klubu od ročníku 2016/17, kdy Les Aiglons skončili třetí. V létě prošel kádr Nice docela velkými změnami – pryč jsou třeba brankář Bulka, obránce Todibo nebo například ofenzivní duo Bouanani – Guessand.
Základní skupinu si výběr trenéra Francka Haiseho zahraje zase po roce. Minulý ročník mu ale vůbec nevyšel – Nice získalo z osmi zápasů pouhé tři body za remízy s Realem Sociedad, Twente a Bodø/Glimt, zbytek zápasů OGC prohrálo a v celkovém pořadí skončilo až na předposlední 35. příčce, přičemž horší byl jen Karabach. Obecně se ale červeno-černým v evropských pohárech moc nedaří – nejlepším výsledkem klubu v novodobé historii Evropské ligy je účast v šestnáctifinále ze sezony 2017/18.
Tento ročník tohoto evropského poháru započalo Nice domácím zápasem s římským AS, proti kterému se sice zmohlo na korekci skóre, avšak ani tak body po Moffiho trefě na 1:2 neslavilo. Po dnešním utkání na horké turecké půdě narazí Haiseho parta ještě na Celtu Vigo, Freiburg, Porto, Bragu, Go Ahead Eagles a bulharský Ludogorec Razgrad.
Fotbalový celek z Azurového pobřeží zakončil minulou sezonu na čtvrté příčce své nejvyšší domácí fotbalové soutěže Ligue 1, přičemž šlo o nejlepší umístění klubu od ročníku 2016/17, kdy Les Aiglons skončili třetí. V létě prošel kádr Nice docela velkými změnami – pryč jsou třeba brankář Bulka, obránce Todibo nebo například ofenzivní duo Bouanani – Guessand.
Základní skupinu si výběr trenéra Francka Haiseho zahraje zase po roce. Minulý ročník mu ale vůbec nevyšel – Nice získalo z osmi zápasů pouhé tři body za remízy s Realem Sociedad, Twente a Bodø/Glimt, zbytek zápasů OGC prohrálo a v celkovém pořadí skončilo až na předposlední 35. příčce, přičemž horší byl jen Karabach. Obecně se ale červeno-černým v evropských pohárech moc nedaří – nejlepším výsledkem klubu v novodobé historii Evropské ligy je účast v šestnáctifinále ze sezony 2017/18.
Tento ročník tohoto evropského poháru započalo Nice domácím zápasem s římským AS, proti kterému se sice zmohlo na korekci skóre, avšak ani tak body po Moffiho trefě na 1:2 neslavilo. Po dnešním utkání na horké turecké půdě narazí Haiseho parta ještě na Celtu Vigo, Freiburg, Porto, Bragu, Go Ahead Eagles a bulharský Ludogorec Razgrad.
Fenerbahçe Istanbul
Turecký fotbalový klub se dlouhodobě pohybuje u čela své domácí Süper Lig, nicméně až na samotný vrchol nedosáhlo Fenerbahce už přes jedenáct let. V posledních čtyřech sezonách pak byla Žlutá ponorka triumfu docela blízko, avšak ve třech případech ji těsně předstihl městský rival Galatasaray a v jednom případě opanoval celou ligu Trabzonspor.
Co se evropských pohárů týče, tak v těch se Fenerbahce v posledních letech docela daří. V sezoně 2022/23 prošel istanbulský celek základní skupinou Evropské ligy až mezi šestnáct nejlepších týmů, kde vypadl se Sevillou, a o rok později dokonce skončil až ve čtvrtfinále, ale to už se jednalo o nižší Konferenční ligu. Loňské putování druhou nejlepší soutěží systému, tedy Evropskou ligou, pak zakončil výběr tehdejšího trenéra Mourinha v osmifinále, kde byli nad jeho síly skotští Rangers.
A novou sezonu Evropské ligy zahájil mančaft okolo nového kouče Tedesca prohrou 1:3 s chorvatským Dinamem Záhřeb, proti kterému skóroval pouze záložník Szymanski. Po dnešním utkání s Nice pak na žluto-modré čekají ještě Stuttgart, Viktoria Plzeň, Ferencváros, Brann, Aston Villa a v neposlední řadě také rumunské FCSB.
Turecký fotbalový klub se dlouhodobě pohybuje u čela své domácí Süper Lig, nicméně až na samotný vrchol nedosáhlo Fenerbahce už přes jedenáct let. V posledních čtyřech sezonách pak byla Žlutá ponorka triumfu docela blízko, avšak ve třech případech ji těsně předstihl městský rival Galatasaray a v jednom případě opanoval celou ligu Trabzonspor.
Co se evropských pohárů týče, tak v těch se Fenerbahce v posledních letech docela daří. V sezoně 2022/23 prošel istanbulský celek základní skupinou Evropské ligy až mezi šestnáct nejlepších týmů, kde vypadl se Sevillou, a o rok později dokonce skončil až ve čtvrtfinále, ale to už se jednalo o nižší Konferenční ligu. Loňské putování druhou nejlepší soutěží systému, tedy Evropskou ligou, pak zakončil výběr tehdejšího trenéra Mourinha v osmifinále, kde byli nad jeho síly skotští Rangers.
A novou sezonu Evropské ligy zahájil mančaft okolo nového kouče Tedesca prohrou 1:3 s chorvatským Dinamem Záhřeb, proti kterému skóroval pouze záložník Szymanski. Po dnešním utkání s Nice pak na žluto-modré čekají ještě Stuttgart, Viktoria Plzeň, Ferencváros, Brann, Aston Villa a v neposlední řadě také rumunské FCSB.
Příjemný čtvrteční podvečer všem fanouškům fotbalu. V rámci druhého kola ligové fáze Evropské ligy dojde mimo jiné také na souboj tureckého Fenerbahce s francouzským Nice, který začíná v istanbulské metropoli v 18:45 a Vy jste k jeho sledování srdečně zváni. Příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.