Svetoví tréneri velebia Slovákov. Tínedžer pripomína staromódneho krídelníka

BRATISLAVA. Jeden Slovák končí, druhý pokračuje. Milan Škriniar a jeho Fenerbahce Istanbul zdolal v odvete tretieho predkola kvalifikácie do Ligy majstrov Feyenoord s Leom Sauerom 5:2 a poistil si miestenku v play-off.
„Bol to emocionálne intenzívny zápas," začal slovami pozápasovú tlačovú konferenciu kouč tureckého celku José Mourinho a pokračoval: „Tím si udržal svoju vieru. Na ihrisku nechal všetko. Moji hráči bojovali veľmi dobre."
V obrane sa mohol spoľahnúť na svojho kapitána, ktorým bol opäť Škriniar. „Som hrdý, že som jedným z kapitánov tohto tímu," tvrdil pred odvetou.
Kapitánska páska nie je dôležitá, tvrdí
Keď prišiel pred dvoma rokmi do Paríža, priznal, že na trávniku môžete byť lídrom aj bez pásky.
„Ako povedal náš tréner (Mourinho), nie je dôležité nosiť kapitánsku pásku na ruke, dôležité je urobiť všetko pre to, aby bol tím úspešný. A ja sa snažím urobiť všetko pre to, aby sme boli úspešní," vraví najnovšie.
V odvete proti Feyenoordu bol aktívny v súbojoch. Mnohé z nich boli na hranici agresivity. Odvrátil niekoľko lôpt a podpísal sa pod triumf svojho tímu.
„Keď som sem prišiel, do nášho prvého súťažného zápasu zostávali len štyri dni. Pokračoval som však v príprave v Paríži. Udržal som sa v dobrej kondícii," poznamenal Škriniar.
Mourinho ukázal na Škriniarov prínos
„Po skončení sezóny som predložil list prezidentovi a Mariovi Brancovi (dnes už bývalý športový riaditeľ Fenerbahce, pozn. red.)," priznal po dueli kouč Mourinho k otázke ohľadom letných posíl.
„Naďalej pokojne čakám. Niekedy je lepšie nerobiť nič, ako spraviť nejakú chybu. Dnes však každý videl prínos Nélsona Semeda, Jhona Durana a Milana Škriniara," poznamenal tréner Fenerbahce.
Pre Mourinha išlo o sladké víťazstvo. Jeho zverenci dokázali potvrdiť sebavedomé slová kouča z prvého duelu.
„Vždy som porazil Feyenoord. Možno je to náhoda, ale vždy som ho porazil. V Manchestri United, Ríme a teraz s Fenerbahce," chválil sa najnovšie Mourinho.
Van Persie si pochvaľuje Sauera
Podľa OptaAnalyst ide pre Portugalčana o jedenásty kariérny triumf v pohárovej Európe proti holandskému tímu.
Práve Feyenoord zdolal už po štvrtýkrát. To sa doposiaľ žiadnemu trénerovi v európskej súťaži nepodarilo.
Zatiaľ čo Fenerbahce vyzve v play-off o postup do Ligy majstrov portugalskú Benficu, Feyenoord má už istú miestenku v ligovej fáze Európskej ligy.
Slovenský krídelník vo farbách holandského klubu Leo Sauer odohral rovnako ako v prvom stretnutí len prvý polčas, po ktorom ho kouč Robin van Persie vystriedal.
„Som veľmi spokojný so Sauerom," pochválil ho kouč po poslednom ligovom dueli s NAC Breda.
Staromódny krídelník
„Pamätám si ho z juniorskej Ligy majstrov. Vtedy bol ešte veľmi mladý. Za posledný rok sa z neho stal v NAC Breda chlapík. Vrátil sa ako muž, osobnostne. Je veľmi otvorený a je skvelé s ním pracovať," tvrdí Van Persie.
Posledný ročník na hosťovaní Sauera posunul vpred. Futbal si užíva.
„Leo je chlapec, z ktorého vyžaruje láska k futbalu. Vie si to spojiť s pracovitosťou. Pripomína mi staromódneho ľavého krídelníka, ktorý chce len driblovať. Pre trénera je úžasné pracovať s takýmto hráčom," zakončil tréner.
O kvalite devätnásťročného Slováka rozprával pred stretnutím aj Škriniar: „Je mladý a talentovaný hráč. Patrí medzi najlepších krídelníkov Slovenska. Nie je jednoduché ho zastaviť. Pred prvým duelom som pred ním varoval Merta Müldüra."