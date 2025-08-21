Mourinho neberie remízu ako nevýhodu. Šance na postup sú rovnaké, povedal

BRATISLAVA. Futbalový tréner Jose Mourinho si nemyslí, že jeho Fenerbahce Istanbul si v stredu skomplikovalo cestu za prvou účasťou v hlavnej fáze Ligy majstrov od roku 2008.
V základe s kapitánom a slovenským obrancom Milanom Škriniarom remizoval turecký tím v úvodnom zápase play off LM s Benficou Lisabon 0:0.
Na oboch stranách sa vyznamenali brankári, domáci Irfan Egribayat najprv zneškodnil strelu z diaľky v podaní Richarda Riosa a neskôr priamy kop pod brvno od Kerema Aktürkoglua.
Tímy pritom rokujú o prestupe tohto Turka do Fenerbahce. Na druhej strane mal šancu Jayden Oosterwolde – jeho pokus vykryl gólman Anatolij Trubin.
Potenciálny zlom zápasu prišiel v 71. minúte, keď obdržal hosťujúci stredopoliar Florentino druhú žltú kartu v priebehu dvoch minút.
Najväčšia šanca Fenerbahce prišla v 81. minúte – Trubin vyrazil pokus striedajúceho Taliscu len na brvno a loptu poslal v zmätku do brány Youssef En Nesyri, bol však v ofsajde.
Napriek nevyužitiu domáceho prostredia ani početnej prevahy sú šance podľa Mourinha šance na postup sú stále rovnaké.
„Na favoritovi sa nič nezmenilo. Benfica je veľký tím a dnes to ukázala svojimi skúsenosťami. V dôležitých momentoch vedeli, ako pokračovať v hre. Hra vonku a doma sú samozrejme odlišné veci.
Ako som už včera povedal, ak u nich vypadneme, pogratulujem im, ale nemôžem povedať, že dvojzápas je rozhodnutý. Favorit neexistuje, postup je zatiaľ otvorený,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii Portugalčan, ktorý začínal v Benfice svoju trénerskú kariéru.