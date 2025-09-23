ViOn zvládol dohrávku siedmeho kola a dostal sa na druhé miesto. Malženice pykali za vylúčenie

MONACObet liga - 7. kolo - dohrávka
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - OFK Malženice 4:3 (1:2)
Góly: 67. a 89. Kuzma, 28. Záhumenský, 63. Balaj - 21. Kompan Breznik, 42. Bukovský, 90. Druga
Rozhodcovia: Gemzický - Bednár, Poracký
ŽK: Balaj - Bukovský, Kompan Breznik, Adewale
ČK: 61. Krajčovič (Malženice)
Diváci: 401
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti Zlatých Moraviec zaznamenali tretie víťazstvo v MONACObet lige za sebou.
- ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo - dohrávka)
V stredajšej dohrávke 7. kola doma triumfovali nad hráčmi Malženíc 4:3 a v tabuľke sa posunuli na druhú pozíciu.
Dvoma gólmi sa blysol domáci útočník Marek Kuzma.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
5
3
1
22:13
18
V
V
V
P
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
4
4
1
16:11
16
V
P
R
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
9
4
2
3
12:10
14
V
P
V
R
V
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
9
3
3
3
10:11
12
P
R
P
V
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
9
3
2
4
17:14
11
P
P
P
V
V
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
14:17
10
P
V
P
P
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
3
3
9:10
9
R
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
2
1
6
13:21
7
V
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
8
1
3
4
11:17
6
R
V
P
P
R
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body