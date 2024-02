V Zlatých Moravciach bol v zime prievan v kabíne, cieľ je záchrana

Urobili sme množstvo transferov a dúfam, že sme vybrali hráčov, ktorí sa budú chcieť pobiť za ViOn. Finančná stabilita klubu je zabezpečená, oproti minulým rokom sme rozpočet navýšili.

Počas zimnej prestávky sme rozbehli spoluprácu s gruzínskym FC Saburtalo. Boli sme na sústredení v Turecku. Generálku sme absolvovali v Prahe, kde sme sa so Slaviou dohodli na určitej spolupráci," informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda predstavenstva Martin Ondrejka.

Cieľ je zachrániť Niké ligu

Po katastrofálnej jesennej časti si v tíme z Požitavia vysúkali rukávy do práce. "Dovolenky boli krátke, už 4. januára sme začali s prípravou. Tú by som rozdelil do štyroch časti. Prvá a druhá časť prebehli v domácich podmienkach, hrali sme tri zápasy Tipsport ligy, kde sme vyhrali našu skupinu.

Postupne sa k mužstvu pripájali noví hráči. Tretia časť bolo osemdňové sústredenie v Turecku, kde sme mali k dispozícii už troch gruzínskych hráčov, Mareka Kuzmu a priamo do Turecka za nami priletel Andrija Balič. V Turecku sme odohrali dva zápasy, v ktorých som dal príležitosť všetkým hráčom.