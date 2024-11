Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu osemfinále Slovnaft Cupu medzi Prešovom a Račou.



FC TATRAN Prešov



Prešovský Tatran po fantastických výkonoch v lige razí peknú cestu i v pohári. Za najväčšie víťazstvo sa považuje vyradenie Skalice spred dvoch týždňov. Zeleno-bieli v Stropkove celý čas vyhrávali a dotiahli to do postupového výsledku 3:2. Šarišania na chvíľu opustia spomínaný Stropkov, pretože v stredu popoludní sa vrátia do obľúbených Ličartoviec.



FK Rača



Igram, Lozorno, Bratislava 1922 a Bardejov. To sú prekážky, ktoré futbalisti Rače popreskakovali a doviedli to do súboja s najstarším slovenským klubom. Bratislavčania v minulosti hrali druhú najvyššiu súťaž. Favorit je Prešov, ale nikde nie je napísané, že sa nemôže zrodiť prekvapenie.