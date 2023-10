Trnavčania doma nestrelili ani gól. V Európe sú stále bez bodu

/zdroj: RTVS Šport, TASR/

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Odohrali sme dobrý zápas. Chalani robili to, čo mohli. Kvalita súpera bola v kľúčových situáciách lepšia. My sme mali dobrý vstup do stretnutia, chceli sme byť aktívni, to sa nám darilo. Súper to urobil pri druhom góle dobre. Snažili sme sa hrať, keď sa dalo, dokázali sme ich pressing otupiť naším postavením. Myslím si, že hráči nesklamali."

Michal Ďuriš, útočník Trnavy: "Vedeli sme, čo nás čaká a to sa aj potvrdilo. Nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Bolo to z našej strany dobré stretnutie, škoda, že sme z toho nevyťažili viac. Chýbal nám gól, dali sme jeden po štandardke, škoda, že ho neuznali pre ofsajd. Zápas by sa vyvíjal inak. Súper mal obrovskú kvalitu na lopte, ak ju však stratil, otvárali sa nám okienka. Vtedy musíme byť viac pokojní a pokúsiť sa šance využiť. Výsledok 0:2 je pre nás krutý."

Martin Šulek, obranca Trnavy: "Pri neuznanom góle som mal hlavne tieniť brankárovi, šťastne sa tam lopta ku mne odrazila a ja som ju len doklepol. Nevedel som, že je to ofsajd. Od prvého zápasu sa zlepšujeme, ako postupne naberáme skúsenosti. Aj si vieme vytvoriť šance, bohužiaľ, nepremieňame ich."

Lukáš Štetina, obranca Trnavy: "Myslím si, že sme od úvodu ťahali za kratší koniec. Súper mal viac z hry, bol silný na lopte a v kombinácii. My sme sa snažili niečo vymyslieť v brejkoch. My sme strávili podstatnú časť analýzy súpera tým, že potrebujeme eliminovať ich výstavbu hry. Potom nám trochu chýbalo v ofenzíve, že keď sme mali loptu, tak sme nevedeli čo s ňou, v tomto smere sme mohli byť nebezpečnejší."