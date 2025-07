Trnavčania sa na súpera nachystali, no musia doladiť veci. Ščasný: Musíme hrať s rozumom

TRNAVA. Futbalistov FC Spartak Trnava čaká prvý súťažný zápas pred štartom nového ročníka a hneď v jeho úvode pôjde o veľa. Mužstvo, ktoré si po uplynulej sezóne prešlo značnou prestavbou, sa v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy (EL) stretne so švédskym BK Häcken. Podľa staronového trénera Michala Ščasného bude dôležité, aby hrali „andeli“ s rozumom.

Európska liga - 1. predkolo, 1. zápas Štvrtok, 10. júl: FC Spartak Trnava - BK Häcken Čas: 20.15 h

20.15 h Miesto: Štadión Antona Malatinského, Trnava

Štadión Antona Malatinského, Trnava Rozhodcovia: Csonka - Szert, Bornemissza (všetci Maďarsko)

Csonka - Szert, Bornemissza (všetci Maďarsko) TV: STVR Šport

Ščasný: Musíme hrať s rozumom Ščasný prevzal Spartak pred mesiacom po odchode Michala Gašparíka. Ten so sebou vzal aj niekoľko členov trénerského štábu, okrem toho z tímu odišla takmer desiatka hráčov.

„Je to veľmi dôležitý zápas po veľmi krátkej príprave. Mužstvo prešlo systémovou aj hráčkou obmenou, takže sme v očakávaní. Na niektoré veci sme veľmi dobre nachystaní. Samozrejme, nie je to úplne tak, ako by sme si ešte želali, ale vieme, že ten zápas bude o emócii, o organizácii a verím, že ho dobre zvládneme,“ uviedol Ščasný na stredajšej tlačovej konferencii. VIDEO: Tréner Michal Ščasný pred zápasom FC Spartak Trnava - BK Häcken v 1. predkole Európskej ligy

Trnavčania majú za sebou štvoricu prípravných duelov, z toho jeden vyhrali a zvyšné tri prehrali. Štyridsaťšesťročný kouč, ktorý Spartak viedol už v sezóne 2018/2019, pripustil, že niektoré veci si ešte musia sadnúť.

„Na rovinu poviem, že tými zmenami bola príprava krátka, že tam sú ešte nejaké veci, ktoré potrebujeme doladiť. Nie som samovrah, že zajtra by sme išli na nich nejakým harakiri spôsobom, že na nich vyletíme. Nie sme na to ešte stopercentne nachystaní, keby sme boli, tak áno. Momentálne musíme hrať trošku aj s rozumom, s hlavou. Je to dvojzápas, hrá sa o veľa v každom jednom dueli. Musíme byť rozumní, využiť naše silné stránky a ich slabé stránky.“

Súpera majú napozeraného Medzi novými posilami je aj švédsky stopér Patrick Nwadike, ktorý predtým pôsobil v tamojšom IK Sirius. Häcken by mal teda poznať dobre. „S Patrickom som sa rozprával, ale potvrdil iba to, čo sme si napozerali na videu alebo čo sme mali spätnú väzbu. Chalani tam boli naživo na zápas s GAIS-om, ja osobne som videl asi šesť či sedem zápasov. Takže vieme, čo nás čaká a na to sme sa chystali,“ pokračoval Ščasný. VIDEO: Tréner Michal Ščasný pred zápasom FC Spartak Trnava - BK Häcken v 1. predkole Európskej ligy

Taktické detaily a bližšie informácie k zostave pred stretnutím prezrádzať nechcel, ale v rýchlej obmene tímu videl aj pozitívum. „Výhoda je v tom, že súper nás nemá toľko načítaných, lebo tu bola nieže hráčska obmena, ale aj trénerská. Môže to byť výhoda, ale všetko bude závisieť od toho, ako sa budeme správať na ihrisku. Stále je to o tom, že ide 11 na 11 plus náhradníci a podstatné bude to, čo ukážeme na trávniku,“ dodal staronový kormidelník Spartaka.

Procházka: Bude dobrá atmosféra Podľa Romana Procházku bolo najdôležitejšie naučiť sa rýchlo ťahať za jeden povraz. „Musím uznať aj ja, že za posledné štyri roky to bola najvýraznejšia zmena. Zvykáme si na seba, prišli aj nejakí cudzinci, ale myslím, že to bude všetko v poriadku. My v Trnave si zakladáme na tom, aby bola kabína zdravá, aby sme ťahali za jeden povraz a aby to fungovalo. Samozrejme, je aj na nás starších, aby sme si tieto veci ustrážili. Všetci máme jeden cieľ, a to, aby bol Spartak Trnava úspešný,“ konštatoval kapitán tímu pre európske súťaže. VIDEO: Roman Procházka pred zápasom FC Spartak Trnava - BK Häcken v 1. predkole Európskej ligy

Tridsaťšesťročný defenzívny stredopoliar mal začiatkom prípravy zdravotné problémy, no už by mal byť fit. „Na súboj sa veľmi tešíme. Európske zápasy majú iný náboj a sú možno silnejšie, zaujímavejšie aj z diváckeho hľadiska. Tak ako každý rok sa tešíme, že hráme Európu a dáme do toho všetko. Bude dobrá kulisa a bude dobrá atmosféra,“ dodal Procházka. Divácka účasť by mala byť veľká, v stredu bolo predaných zhruba 8500 vstupeniek.