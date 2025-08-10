Góly nových posíl Liverpoolu na zisk trofeje nestačili. V rozstrele zaváhal aj Salah

Futbalisti klubu Crystal Palace prvýkrát v histórii získali Community Shield.
Futbalisti klubu Crystal Palace prvýkrát v histórii získali Community Shield. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|10. aug 2025 o 18:20
Futbalisti Crystalu Palace zvíťazili v súboji o Community Shield.

FA Community Shield 2025

Crystal Palace - FC Liverpool 2:2 (1:2), 3:2 v rozstrele z 11 m

Góly: 17. Mateta (z 11 m), 77. Sarr - 4. Ekitike, 21. Frimpong.

Rozstrel z 11 m: Salah nedal, Mateta 1:0, Mac Allister nedal, Eze nedal, Gakpo 1:1, Sarr 2:1, Elliott nedal, Sosa nedal, Szoboszlai 2:2, Devenny 3:2

LONDÝN. Futbalisti Crystalu Palace sa stali víťazmi súboja o Community Shield, v ktorom sa stretávajú víťaz FA Cupu a anglický ligový šampión.

Tentokrát sa z cennej trofej v úvode ročníka tešil víťaz najstaršej pohárovej súťaže, keďže hráčov Liverpoolu zdolal v rozstrele zo značky pokutového kopu.

Liverpool v zápase viedol 1:0 aj 2:1, keď sa presadili jeho predsezónne posily. Už v štvrtej minúte skóroval Hugo Ekitiké a v 21. minúte ho napodobnil ďalší bývalý hráč z nemeckej Bundesligy Jeremie Frimpong.

Hráči Crystalu Palace však zakaždým dokázali vyrovnať a v rozstrele uspeli pomerom 3:2. Okrem iných svoj pokus nepremenil ani Mohamed Salah.

"The Eagles" si zahrali o prestížnu trofej premiérovo v histórii klubu.

Naposledy debutovali v Community Shield hráči Wiganu Athletic v roku 2013, keď podľahli Manchestru United 0:2. Doteraz posledným tímom, ktorý triumfoval pri svojej prvej účasti, bolo pred 50 rokmi Derby County.

Fotogaléria: Crystal Palace FC - FC Liverpool, FA Community Shield 2025
Trofej pre víťaza pred finále anglického Superpohára Crystal Palace - FC Liverpool.
Fanúšikovia Liverpoolu vzdali hold zosnulému Diogovi Jotovi pred zápasom o Community Shield 2025.
Útočník Hugo Ekitike strieľa v zápase o Community Shield svoj prvý gól za FC Liverpool.
Útočník Liverpoolu Hugo Ekitike sa teší z gólu v zápase o Community Shield 2025.
Priebeh zápasu Crystal Palace - FC Liverpool

I. polčas:

Liverpool nastúpil v londýnskom Wembley v plnej sile už aj s letnými posilami, ktoré si odbili súťažný debut v novom pôsobisku.

Už po štyroch minútach zafungovala spolupráca medzi nemeckým stredopoliarom Florianom Wirtzom a francúzskym útočníkom Hugom Ekitikem.

Francúzsky útočník si dobre zakryl loptu, z hranice šestnástky ju umiestnil presne k žrdi a poslal Liverpool do vedenia. Crystal Palace dokázal vyrovnať v 17. minúte, keď sa z pokutového kopu presadil Jean-Philippe Mateta.

Prešli necelé štyri minúty a „The Reds“ opäť viedli.

Strelecký účet si otvorila ďalšia letná akvizícia Jeremie Frimpong. Holandský pravý obranca sa presadil kuriózne, keď jeho center nabral rotáciu a na prekvapenie všetkých zapadol za chrbát brankára Deana Hendersona.

VIDEO: Gól Jeremieho Frimponga v zápase o Community Shield 2025

Stalo sa tak v 21. minúte počas toho, ako fanúšikovia Liverpoolu tlieskali na počesť tragicky zosnulého útočníka Dioga Jotu, ktorý v Liverpoole obliekal číslo 20.

Pred stretnutím prekazila skupinka ľudí minútu ticha na počesť Portugalčana, keď sa z hľadiska londýnskeho stánku ozýval piskot, čo vyvolalo rozruch. Hlavný arbiter Chris Kavanagh pietny moment predčasne ukončil.

II. polčas:

Crystal Palace sa snažil vyrovnať v druhom dejstve. To sa mu napokon aj podarilo v 77. minúte, keď sa obrana favorita zabudla a nedokázala včas vystaviť nabiehajúceho Ismailu Sarra do ofsajdového postavenia.

Senegalský útočník dokázal prekonať brankára Alissona a zdramatizovať duel.

Vedenie mohol vrátiť Liverpoolu Mohamed Salah, ktorý bol prakticky neviditeľný. Jeho volej z hranice 11 metrov však mieril iba do náručia Hendersona.

VIDEO: Zostrih z finálového zápasu Crystal Palace - FC Liverpool

Duel dospel do jedenástkového rozstrelu, v ktorom zlyhali hneď traja hráči Liverpoolu. Bol to Salah, ktorý hneď v úvode prekopol bránu. Hendersona následne neprekonali ani Alexis Mac Allister a Harvey Eliott.

Chorvátsky obranca Borna Sosa v štvrtej sérii odmietol byť hrdinom, no v piatej rozhodol o triumfe Londýnčanov nekompromisnou strelou Justin Devenny.

Anglicko

dnes 18:20
