UEFA údajne prijala možnosť slovenského náhradníka. Dunajskú Stredu nahradia Košice

Dôvodom vylúčenia Dunajskej Stredy je, že majiteľ klubu Oszkár Világi vlastní aj maďarský ETO FC Györ, ktorý sa tiež dostal do KL.

Klub zo Žitného ostrova neuspel s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Znamená to, že si definitívne nezahrá v pohárovej Európe v sezóne 2025/2026.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový klub FC Košice by mal byť súčasťou Konferenčnej ligy 2025/2026 ako náhrada za FC DAC 1904 Dunajská Streda. Informáciu priniesol web sport.sk.

Únia ligových klubov (ÚLK) nedávno prostredníctvom hlasovania tímov I. ligy a nadpolovičnou väčšinou rozhodla, že prípadným náhradníkom by boli práve Košice.

Prvý zápas je na programe 24. júla 2025, odveta sa odohrá o týždeň neskôr 31. júla. Košický klub by mal prvý zápas absolvovať na domácej pôde, ak UEFA nerozhodne inak vzhľadom na mimoriadne okolnosti zaradenia klubu do súťaže.

Druhé kvalifikačné kolo KL si zrejme zahrá tím z metropoly východu. Európska futbalový únia (UEFA) zatiaľ nevydala žiadne oficiálne stanovisko, no má sa tak vraj stať v najbližších hodinách.

Únia tiež rozhodla, že ak by sa podobná situácia v budúcnosti niekedy zopakovala a došlo by k vylúčeniu slovenského klubu z pohárovej európskej súťaže zo strany UEFA, náhradným družstvom by automaticky bol najlepšie umiestnený tím v ligovej tabuľke uplynulej sezóny.