Košická deka je ťažšia a ťažšia, trnavská spanilá jazda u súperov pokračuje

Po prvom polčase to vyzeralo, že Košičania by mohli aspoň nejaký bod s unavenou Trnavou uhrať. Stačili dve minúty na začiatku toho druhého a plány sa zosypali. „V prvom polčase sme do bodky plnili to, čo od nás tréner chcel.

V úvode druhého polčasu máme rozohrávku, dáme to do autu. Jedna, druhá chybička a najmenší hráč na ihrisku nám dá gól hlavou, vzápätí to Bajnovič krásne trafí spoza šestnástky a zas to naháňame,“ smutne hodnotil ďalšiu košickú prehru košický stredopoliar Michal Faško.

Ako doplnil stopér Michal Jonec, cez prestávku si v kabíne hovorili, že sa budú snažiť držať bezgólový stav.

„Prišla prvá akcia, dostali sme prvý gól, o minútu druhý gól a proti takému súperovi ako Trnava sa už 0:2 doťahuje veľmi ťažko,“ povzdychol si Jonec. Košičanom sa nestalo prvýkrát, že dostali góly v rýchlom slede za sebou.

"Netuším, v čom to je. Každý má svoju hlavu. Je na nás nejaká deka. Ani minulý zápas sme nehrali zle, ale góly dostávame takmer zo všetkého. Je tam aj nejaká tá smola. Každý vníma aká je tá situácia, aj my, aj fanúšikovia. Deväť prehier v rade nie je nič lichotivé. Pred každým zápasom si hovoríme, že to treba zlomiť,“ dodal Jonec.