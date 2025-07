Skuhravému sa o Grodne sníva, ale nebojí sa. Košičania veria, že dokážu postúpiť

KOŠICE. O dva dni skôr oproti pôvodným plánom začne nová sezóna pre futbalistov FC Košice. Už vo štvrtok nastúpia na prvý zápas druhého predkola Konferenčnej ligy UEFA. V domácej Košickej futbalovej aréne bude ich súperom bieloruský klub Neman Grodno. A v nedeľu ich čaká zápas prvého kola nového ročníka Niké ligy na horúcej pôde Podbrezovej, ktorá bude po udalostiach posledných týždňov pre Košičanov možno ešte horúcejšia.

Najťažšia príprava trénera Tréner Skuhravý priznal, že príprava bola z jeho pohľadu možno najnáročnejšia v kariére. A nielen kvôli obrovskej obmene kádra, z ktorého odišlo osem futbalistov a prišlo až jedenásť.

„Ešte nikdy sa mi nestalo, aby som už po troch dňoch cestoval s mužstvom na sústredenie,“ rozhovoril sa Skuhravý o úvode prípravy poznamenanom tým, že Košice boli jedným z dejísk ME do 21 rokov. „Hrali sme proti náročným súperom hoci sme vedeli, že tá obmena kádra je obrovská. Ale môžem za celé mužstvo povedať, že sme urobili maximum preto, aby sme boli na začiatok sezóny pripravení podľa možností, čo najlepšie. Budeme na to potrebovať aj odhodlanie a sebavedomie, kým sa dostaví tá kvalita súčinnosti v hre, akú si predstavujeme. Ale sme pripravení sa s tým popasovať čo najlepšie a všetci sa už tešíme, že to o dva dni začne,“ pokračoval Skuhravý, ktorý chce dva dni do ostrého štartu využiť na doladenie niektorých vecí. VIDEO: Skuhravý o Konferenčnej lige

„Grodno aj Podbrezová sú odlišní súperi. Chceme úspešne vstúpiť do sezóny a na to potrebujeme aj výsledkovú podporu. Na to sme sa v posledných dňoch zamerali,“ dodal košický tréner.

Dobre nastaviť hlavy „Na začiatku prípravy sa nám ani nesnívalo, že budeme hrať konferenčnú ligu. Veľmi sa na to tešíme. Každý jeden hráč, podľa mňa, dá do toho všetko. Teraz máme len jeden sen, postúpiť cez Grodno a uvidíme čo sa nám podarí. Príprava bola výživná, dobrá, hrali sme dobré zápasy, teraz si už len musíme dobre nastaviť hlavy na konferenčnú ligu a začiatok ligy,“ zdôrazňuje kapitán Ján Krivák, ktorý je presvedčený, že napriek množstvu nových hráčov bude v kabíne dobrá partia. VIDEO: Krivák o Konferenčnej lige

Na prípravu na konferenčnú ligu nemali Košičania veľa času. Definitívny verdikt o ich účasti padol len niečo vyše týždňa pred vstupom do súťaže. „Mne sa už o Grodne aj sníva. Za posledné dni sme sa snažili zo všetkých dostupných zdrojov získať čo najviac informácií,“ povedal Skuhravý, podľa ktorého je bieloruský súper abnormálne skúseným mužstvom. Spolu s ďalšími členmi realizačného tímu si bol súpera pozrieť v odvete prvého predkola.

Budú hľadať diery „Vekový priemer nad 30 rokov, v základnej zostave reprezentanti, veľmi súbojové mužstvo s vynikajúcou defenzívou, ktorá nedostáva góly. Za týždeň od chvíle, čo sme sa dozvedeli o účasti v konferenčnej lige, sme urobili maximum pre to, aby sme boli pripravení a eliminovali ich silné stránky Nikto od nás nebude počuť, že sme vo výhode či v nevýhode. Máme svoju tvár a chceme využiť naše mechanizmy na to, aby sme v ich kompaktnej defenzíve našli diery a verím tomu, že je to 50 na 50,“ zhrnul Skuhravý aj s vtipnou odpoveďou na otázku či sa Grodna trochu neobáva vzhľadom na všetky okolnosti: „Bál som sa len svojej manželky, keď som sa oneskoril pri príchode domov.“ Žiadna vojna s Podbrezovou nie je Prvý zápas v novom ročníku Niké ligy odohrajú Košičania v nedeľu na ihrisku Podbrezovej. Tá ich vyradila v semifinále baráže o Konferenčnú ligu UEFA a po rozhodnutí ÚLK o náhradníkovi za Dunajskú Stredu cítila krivdu. „Pre mňa aj pre trénera, ktorí sme v Podbrezovej pôsobili, sú tieto zápasy vždy špecifické. Je to tam horúce a možno teraz to bude ešte horúcejšie,“ myslí si kapitán Ján Krivák. Roman Skuhravý to berie pragmaticky.

„V každom zápase sme pod tlakom a či bude teraz väčší alebo menší neviem. Fanúšikovia možno budú trochu ostrejší, možno budú bučať, ale my ako profesionáli sa s tým musíme vysporiadať,“ dodal Skuhravý. Jasno má aj športový riaditeľ Marek Sapara. „Žiadna vojna medzi Košicami a Podbrezovou neexistuje. Vyvolávali ju len výstupy po hlasovaní klubov, ale v konečnom dôsledku bolo všetko regulárne. Veď aj UEFA vydala stanovisko, že v takýchto situáciách by mal byť náhradníkom klub, ktorý sa umiestnil vyššie v dlhodobej časti súťaže,“ dodal Sapara. Prezidentov cieľ: Vypredať štadión O konkrétnych cieľoch pred novou sezónou Niké ligy sa v Košiciach príliš nehovorí. Jediný konkrétny bol prezident klubu Dušan Trnka. „Vyzerá to tak, že na zápas s Grodnom predáme asi 8 000 miest. Pre mňa je cieľom aspoň v jednom súťažnom zápase v najbližšej sezóne vypredať Košickú futbalovú arénu. Bez ohľadu na to, v ktorej súťaži to bude,“ dodal Trnka. Pripomíname len, že kapacita košického štadióna je niečo vyše 12 000 miest. „Ja si pomôžem bonmotom jedného trénera, ktorý povedal: Chcel by som získať deväťdesiat bodov, ale hráči mi to už v prvom kole pokazili. Pre mňa ako trénera je podstatné, aby sme išli dopredu. Celý proces trochu urýchli aj konferenčná liga a potom uvidíme. V každom prípade sa chceme posunúť dopredu a byť konkurenciou najlepším na Slovensku,“ povedal Skuhravý.

Tlačiť na špičku Podobne sa k cieľom v novej sezóne vyjadruje aj Marek Sapara. „Je jednoduché povedať, že chceme byť v prvej šestke, to chce každý. Určite nechceme ísť nižšie z toho, čo sme urobili v minulej sezóne. Chceme byť ešte väčšou konkurenciou tých mužstiev pred nami, ktoré pravidelne hrajú Európu. Tam sa chceme tlačiť a tlačiť aj na Slovan, Trnavu, Dunajskú Stredu či Žilinu. Nehovorím, že to bude hneď, lebo veľa vecí si po obmene kádra musí sadnúť,“ povedal Sapara. VIDEO: Sapara pred štartom sezóny

Ako dodal, všetci v klube a aj fanúšikovia musia byť trpezliví a nečakať veľké veci hneď a automaticky. „Prišla veľká kvalita hráčov a ja verím, že robíme kroky na to, aby to bolo skoro. Teraz je pre nami veľmi ťažký týždeň a keď odštartuje dobre, tak to vybuchne ako na jar, keď sme vyhrali v Žiline a bude to rovnaký impulz do kabíny a budeme ešte silnejší ako na jar. Tomu chcem veriť a toto je mojím cieľom,“ zdôraznil Sapara.

Zmeny v tíme FC Košice Príchody: Matej Madleňák (SVK - 26) – z MFK Ružomberok

Mario Pejazić (AUT -20) – z Lecce U20 (ITA)

Adam Goljan (SVK – 24) – zo Sparty Praha B

Erlantz Palazín (ESP – 22) – z Athletic Bilbao (ESP)

Vladimir Perišić (MNE – 20) – zo Slávie Praha B

Milan Dimun (SVK – 28) – z Dunajskej Stredy

Emilian Metu (AUT – 22) – z SV Horn (AUT)

Osman Kakay (Sierra Leone – 27) – z Boavista Porto (POR)

Juraj Teplan (SVK – 23) - z Pohronia

Milan Rehuš (SVK – 19) – z Hoffenheimu (GER)

Dominik Veselý (SVK – 20) – ukončenie hosťovania v Humennom Odchody: Michal Faško – Žilina

Lukáš Fabiš – ukončená zmluva

Szilárd Bokros – ukončené hosťovanie

Kevin Kouassivi-Benissan - ukončené hosťovanie

Nassim Innocenti – Jablonec

Galymzham Kenzhebek – Yelimay Semey (KAZ)

Giannis Niarchos – ukončené hosťovanie

Dalibor Takáč – Bialsko-Biala (POL)