Košičania cítia futbalovú horúčku, duel so Slovanom vypredali za deň

Najvyššia súťaž sa do Košíc vráti po ôsmich rokoch a ligový nováčik podporil snahu patriť k stabilným členom súťaže aj angažovaním viacerých posíl.

KOŠICE. Návrat do najvyššej súťaže po ôsmich rokoch a hneď v prvom kole príde odveký rival zo Slovana Bratislava.

Vstupenky na zápas so Slovanom sme vypredali za jediný deň a aj preto očakávam skvelú kulisu.

Už po postupe z druhej ligy bolo v meste cítiť zvýšený záujem o futbal, ale teraz je to hotová futbalová horúčka.

"Je to zadosťučinenie za našu poctivú prácu. FC Košice je nová značka na slovenskom futbalovom poli a my sme na tento klub právom hrdí.

FC vznikol v roku 2018 po fúzii menších regionálnych klubov, úvodnú sezónu odohral v tretej lige a od sezóny 2023/2024 už bude súperiť so slovenskou futbalovou elitou.

Po postupe z II. ligy zotrval pri trénerskom kormidle Anton Šoltis a do jeho kádra pribudli Lukáš Greššák, Michal Faško, Žan Medved, Marcel Vasiľ, Matúš Putnocký a Kristi Qose.

Klubový manažment sa aj naďalej obzerá po posilách. "Všetci hráči, ktorí prišli, majú kvalitu a skúsenosti.

Dôležité je, že takmer všetci boli s nami od začiatku a vďaka tomu mali viac času sa zohrať.

Niektoré príchody boli nevyhnutné vzhľadom na stav v kádri, ale nie je vylúčené, že sa ešte budeme obzerať po posilách," prezradil generálny manažér FC Košice Pavol Turczyk, ktorému by najväčšiu radosť urobilo, ak by sa do zostavy stabilne prepracoval jeden z vlastných odchovancov.

"Sme nováčik súťaže a vstupujeme do nej pokorne. Radi by sme boli platný účastník Niké ligy a primárne sa zachránili.

Všetko, čo dosiahneme navyše, nás určite poteší. Košice majú svoje meno a uvedomujeme si, že aj na nás sa budú chcieť súperi vytiahnuť.

Veľmi nás teší divácky záujem o futbal v Košiciach a veríme, že diváci nám zostanú verní počas celej sezóny," uviedol Turczyk.

