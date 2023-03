Slovan cestuje do Bazileja, vonku chce uhrať nádejný výsledok

Hráči slovenského majstra postúpili do vyraďovačky ako víťazi H-skupiny, okrem Bazileja v nej hrali litovský Žalgiris Vilnius a arménsky Pjunik Jerevan. Na svojho osemfinálového súpera čakali do 24. februára, keď im žreb vo švajčiarskom Nyone opäť prisúdil Bazilej.

"Je to žreb, tak ho treba aj brať. Ako my poznáme súpera, tak aj on pozná nás. Bazilej sa z dvojzápasu v skupine určite poučil. My takisto vieme, s kým máme dočinenia, že je to dobré mužstvo.

Verím, že v prvom zápase uhráme výsledok, ktorý nám dá šancu na dobrú odvetu, rovnako verím, že tá bude pred vypredaným štadiónom. Pobijeme sa o postup.

Pôjdeme tam bojovať tak, ako sme bojovali vtedy, keď sme v skupine museli uhrať body, ktoré by nám dávali šancu na postup. Podarilo sa nám to a aj vďaka víťazstvu vonku a remíze doma sme postúpili z prvého miesta.

Každý zápas je však iný, každý má svoju históriu. Budeme čeliť dobrému mužstvu, oni takisto budú rešpektovať nás, myslím si, že to bude dobrý dvojzápas," uviedol vtedy tréner Weiss.

Slovan je po derby s Trnavou dobre naladený

Bazilej je v tabuľke švajčiarskej Superligy na 5. mieste, po dvoch remízach sa zverencom Heika Vogela podarilo uplynulý víkend triumfovať na ihrisku Luzernu 1:0.

Na úvodný osemfinálový duel sa víťazne naladil aj Slovan, keď v ostro sledovanom derby doma zdolal odvekého rivala z Trnavy 4:1.