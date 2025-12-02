Fanúšikovia vyjadrili nespokojnosť. Francúzsky klub odsúdil spôsob protestu

Francúzsky futbalový klub OGC Nice odsúdil správanie fanúšikov, ktorí v nedeľu konfrontovali členov realizačného tímu a hráčov po šiestej prehre za sebou.
Nice prehralo v nedeľu v rámci Ligue 1 na pôde Lorientu 1:3 a vo francúzskej najvyššej súťaži a Európskej lige ťahá sériu šiestich prehier.
Hráčov po návrate do tréningového a centra konfrontovalo veľké množstvo ich priaznivcov. Fanúšikovia kričali urážky a žiadali od tímu väčšie nasadenie, pričom napätie eskalovalo.
Objavili sa správy, že niektorí priaznivci dokonca nastúpili do tímového autobusu.
„Klub chápe frustráciu spôsobenú sériou zlých výsledkov a výkonov, ktoré nezodpovedajú jeho hodnotám. Incidenty, ktoré sa počas tohto zhromaždenia odohrali, sú však neprijateľné.
VIDEO: Zostrih zápasu Lorient - Nice
Viacerí členovia klubu boli konfrontovaní a terčom útokov. OGC Nice im vyjadruje plnú podporu a čo najdôraznejšie tieto činy odsudzuje,“ citovala agentúra AP vyhlásenie klubu z azúrového pobrežia.
Podľa denníka L'Équipe boli niektorí hráči a členovia personálu po vystúpení z autobusu terčom pľuvancov a inkasovali údery.
Jeremie Boga a Terem Moffi mali byť napadnutí najintenzívnejšie, pričom utrpeli viacero úderov, aj do hlavy a slabín, a obeťou útokov sa stal aj športový riaditeľ Florian Maurice. L'Équipe a RMC informovali, že Boga a Moffi dostali zdravotné voľno.
Nice sa v aktuálnej tabuľke Ligue 1 nachádza na 10. mieste a v ligovej fáze Európskej ligy okupuje priebežnú poslednú priečku bez jediného bodu z piatich zápasov.