Na štadióne zavládlo ticho. Držiteľ permanentky nemeckého klubu zomrel po kolapse

Dlhoročný fanúšik nemeckého futbalového klubu Eintracht Frankfurt zomrel v nemocnici vo veku 87 rokov.
Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo počas nedeľného ligového zápasu proti Kolínu nad Rýnom utrpel zástavu srdca priamo na štadióne. Klub to oznámil v utorok.
Na štadióne zavládlo ticho, keď sa záchranári snažili muža oživiť počas druhého polčasu zápasu, ktorý sa skončil remízou 2:2. „Osemdesiatsedemročný muž, dlhoročný člen klubu a držiteľ permanentky, utrpel zástavu srdca počas zápasu. Hoci sa ho na mieste podarilo úspešne oživiť, jeho stav sa nepodarilo stabilizovať.
Naše myšlienky a sústrasť patria jeho rodine a priateľom. Chceme poďakovať záchranným zložkám za ich úsilie zachrániť život nášho fanúšika, ktoré bolo napokon neúspešné, a ďakujeme všetkým fanúšikom a návštevníkom za ich ohľaduplnosť pri podpore týchto snáh,“ uviedol Eintracht Frankfurt.