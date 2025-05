Šialenstvo v Škótsku. Fanúšik hodil do hráča sedadlo, skončil s rozbitou hlavou

BRATISLAVA. Do hry sa napokon nedostal, napriek tomu však opustil ihrisko s vážnym zranením.

"Bol to nezmyselný čin, ktorý hráča vážne zranil a potreboval lekárske ošetrenie," potvrdil policajný veliteľ zápasu Ray Birnie podľa portálu sport.cz.

Dvadsaťštyriročný obranca Aberdeenu MacKenzie v posledných týždňoch neprežíval dobré obdobie. Vypadol zo základnej zostavy a veľa toho neodohral. V poslednom zápase škótskej ligy ho tréner nechal sedieť na lavičke náhradníkov celý zápas.

"Hovoril som s ním, je v poriadku. Je to však naozaj nepríjemné zranenie. Je neprijateľné, že sa to stalo hráčovi, ktorý pre klub urobil tak veľa. To sa nemôže stávať," povedal švédsky kouč Aberdeenu Jimmy Thelin.

Priaznivci Dundee oslavovali na ihrisku víťazstvo a posun na štvrté miesto práve pred Aberdeen. To domácim zabezpečilo kvalifikáciu do Európskej ligy a hosťom zostala iba tá Konferečná.