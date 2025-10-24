Kričať na Weissa sa mu nevyplatilo. Fanúšik Spartaka sa na štadión dlho nepozrie

BRATISLAVA. Počas víkendového zápasu futbalovej I. ligy medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo k slovnej potýčke trénera hostí Vladimíra Weissa staršieho a jedného z lídrov domácich priaznivcov Šimona Fuzáka počas televízneho rozhovoru.
Kým skúsený kouč odpovedal na novinárske otázky, počul pokriky z tribúny na svoju adresu, na čo reagoval rozhorčene aj pred kamerami. Neskôr si to šiel s fanúšikom vybaviť osobne, z preventívnych dôvodov musela zasahovať bezpečnostná služba. Na celý incident reagovala aj disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Zatiaľ čo Spartak dostal pokutu vo výške 8-tisíc eur za správanie fanúšikov, "belasí" si musia pripraviť polovičnú sumu.
Spomínaný priaznivec Fuzák dostal omnoho tvrdší trest a na Štadióne Antona Malatinského sa môže ukázať až po 31. marci 2026. Ten pred pár dňami vydal vyhlásenie, kde sa nemienil ospravedlniť.
Priblížil, že slová chcel pôvodne adresovať niekomu inému, až neskôr začal pokrikovať na trénera Weissa.
Derby napokon lepšie dopadlo pre aktuálneho slovenského majstra z Bratislavy. Slovan triumfoval 2:0 a posunul sa na 2. miesto v tabuľke len jediný bod za vedúcu Žilinou. "Belasí" majú dva duely k dobru.
Trnave patrí v priebežnej tabuľke 5. miesto za treťou Dunajskou Stredou a štvrtými Michalovcami.