Kričať na Weissa sa mu nevyplatilo. Fanúšik Spartaka sa na štadión dlho nepozrie

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. počas zápasu proti Racingu Štrasburg.
Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. počas zápasu proti Racingu Štrasburg. (Autor: TASR)
SITA|24. okt 2025 o 13:18
Spartak Trnava dostal pokutu vo výške 8-tisíc eur za správanie fanúšikov, belasí si musia pripraviť polovičnú sumu.

BRATISLAVA. Počas víkendového zápasu futbalovej I. ligy medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo k slovnej potýčke trénera hostí Vladimíra Weissa staršieho a jedného z lídrov domácich priaznivcov Šimona Fuzáka počas televízneho rozhovoru.

Kým skúsený kouč odpovedal na novinárske otázky, počul pokriky z tribúny na svoju adresu, na čo reagoval rozhorčene aj pred kamerami. Neskôr si to šiel s fanúšikom vybaviť osobne, z preventívnych dôvodov musela zasahovať bezpečnostná služba. Na celý incident reagovala aj disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Zatiaľ čo Spartak dostal pokutu vo výške 8-tisíc eur za správanie fanúšikov, "belasí" si musia pripraviť polovičnú sumu.

Spomínaný priaznivec Fuzák dostal omnoho tvrdší trest a na Štadióne Antona Malatinského sa môže ukázať až po 31. marci 2026. Ten pred pár dňami vydal vyhlásenie, kde sa nemienil ospravedlniť.

Priblížil, že slová chcel pôvodne adresovať niekomu inému, až neskôr začal pokrikovať na trénera Weissa.

Derby napokon lepšie dopadlo pre aktuálneho slovenského majstra z Bratislavy. Slovan triumfoval 2:0 a posunul sa na 2. miesto v tabuľke len jediný bod za vedúcu Žilinou. "Belasí" majú dva duely k dobru.

Trnave patrí v priebežnej tabuľke 5. miesto za treťou Dunajskou Stredou a štvrtými Michalovcami.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

