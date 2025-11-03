Nekompromisný majiteľ ukázal aj svoju ľudskú stránku. Podporí fanúšikov zasiahnutých útokom

LONDÝN. Majiteľ Nottingham Forest Evangelos Marinakis prisľúbil finančnú podporu všetkým fanúšikom klubu z Premier League, ktorí sa v sobotu ocitli uprostred hromadného útoku nožom vo vlaku neďaleko Cambridge v Anglicku.
Pri sérii útokov bolo ošetrených 11 ľudí. Jediným podozrivým je 32-ročný Brit.
Podľa správ britských médií bol medzi zranenými držiteľ sezónnej permanentky na štadión City Ground, pričom Nottingham Forest potvrdil, že mnohí ich fanúšikovia cestovali týmto vlakom po domácej remíze 2:2 s Manchesterom United.
„Všetkých v Nottinghame Forest šokovalo a hlboko zarmútilo to, čo sa stalo,“ uviedol v nedeľu vo vyhlásení grécky lodný magnát Marinakis.
„Odvaha a nesebeckosť, ktorú prejavili naši fanúšikovia vo vlaku, predstavuje to najlepšie z ľudskosti a to najlepšie z našej klubovej komunity.
Zabezpečíme, aby každý fanúšik, ktorý bol súčasťou tohto incidentu, dostal akúkoľvek finančnú podporu, ktorú bude potrebovať na prístup k čo najlepšej zdravotnej starostlivosti počas zotavovania.“