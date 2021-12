Hanckovi priniesla šťastie tehotná partnerka, Schranz pri góle nešpekuloval

"Bol to zápas európskej úrovne, náročné stretnutie. Vedeli sme, o čo nám ide. Chceli sme byť pevní v obrane a nebezpeční vpredu. Vyšlo nám to ideálne a mám z toho veľkú radosť," uviedol v rozhovore pre klubový web reprezentačný obranca, ktorý odohral celý zápas.

Hancko priznal, že bol pred zápasom nervózny, "rudí" brali totiž duel ako malé finále, v prípade prehry by do jarnej fázy EKL putoval dánsky súper.

Vďaka nemu český vicemajster splnil svoju úlohu a z tretieho miesta A-skupiny sa prebojoval do play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL).

"Hovoril som chalanom, aby predĺžili múr, Krejdovi (Ladislavovi Krejčímu, pozn. red.) som potom povedal, aby šiel za múr, že to takto budem strieľať, tak aby tam nikto od súpera nebol.

"Čo bolo dnes najdôležitejšie, boli sme pevní vzadu, makali sme, blokovali sme strely, odvracali centre. Vďaka tomu nám to vyšlo," zdôraznil Hancko, podľa ktorého bola atmosféra v kabíne pred zápasom napätá. Mužstvu išlo o veľa.

Sparte chvíľu trvalo, kým sa dostala do tempa, potom už získavala vpredu lopty a bola nebezpečná.

Brankár potom urobil krok za múr a už tam nedosiahol. Po tých strelách, keď som to stále skúšal cez múr, mi to teraz vyšlo okolo neho."

"Vedeli sme, že to je také malé finále. Osobne som bol trochu nervózny pred stretnutím, ale počas neho to na nás nebolo vidieť. Podali sme veľmi dobré výkony a boli sme tímoví."

Vrba: Mysleli sme na Európsku ligu

Dvadsaťtriročný obranca počas týždňa oznámil, že čakajú s partnerku českou tenistkou Kristýnou Plíškovou narodenie potomka.

Strelený gól mu venoval: "Určite. Vlastne je to vcelku zaujímavé - že čakáme bábätko sme zistili pred domácim zápasom s Rangers a ja som potom v ňom dal gól. Teraz sme to oznámili a ja som opäť skóroval. Asi mi už teraz nosí šťastie."

Pražania už po prehre s Glasgow Rangers stratili šancu na postup do play off Európskej ligy, no tréner Sparty Pavel Vrba berie aj účinkovanie v jarnej fáze EKL.

"Mohli sme byť proti Bröndby efektívnejší. Vytvorili sme si ďalšie minimálne dve situácie a mohli dať poisťovací gól už skôr. V momente, keď sme hrali 10 na 10, tak sme zápas kontrolovali. Myslím si, že sme zaslúžene postúpili do jarnej fázy európskych súťaží."