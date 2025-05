VIDEO: Barcelone zagratuloval aj Messi. Flick nám vdýchol nový život, chválil Yamal

V Lige majstrov sa prebojovali až do semifinále, kde ich vyradil Inter Miláno. Nemecký kormidelník viedol španielsky klub vo svojej premiérovej sezóne.

„Ligu nevyhrávate každý deň, a preto si to musíme užiť a uvedomiť si, akú má táto výhra hodnotu,“ povedal stredopoliar Pedri, ktorý má na konte 200 zápasov v klubových farbách vo veku iba 22 rokov.

„Biely balet“ síce zvíťazil v stredu nad Mallorcou a oddialil tak barcelonskú korunováciu, no Katalánci potrebovali z uplynulých stretnutí získať len dva body.

Barcelona dominovala domácim súťažiam, v roku 2015 triumfovala v 15 ligových zápasoch a dvakrát remizovala. V pohárových súťažiach sa prezentovala podobne silnými výkonmi.

Lamine Yamal ocenil prínos svojho trénera, ktorý podľa neho dokázal oživiť jadro tímu. Minulú sezónu pod vedením Xaviho Hernándeza totiž nezískali žiadnu trofej.

„Sme vďační za to, čo nám Xavi dal, ale je pravda, že nám tréner Flick vdýchol nový život. Vždy sa snažím dať do toho všetko a dnes nám to tam padlo. Som šťastný, že som mohol pomôcť tímu osláviť to,“ vyhlásil Yamal.