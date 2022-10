Čo je s Haalandom? Hrať nebude ani najbližší zápas Ligy majstrov

Hráči Manchestru sa s 11 bodmi nachádzajú na čele G-skupiny a postup do osemfinále už majú zaručený. Guardiola preto nebude riskovať zhoršenie Nórovho zdravotného stavu.

"Už sme sa kvalifikovali do play off. Nie je nevyhnutné, aby nastúpil do zápasu proti Seville. Je možné, že sa vráti až proti Fulhamu, s ktorým sa stretneme na budúci víkend," citoval Guardiolu oficiálny klubový web.