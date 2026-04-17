Je to ako finále, vraví Haaland pred zápasom s Arsenalom. Šláger napovie veľa o titule

Nórsky futbalový útočník Erling Haaland z Manchestru City prirovnal nedeľný domáci šláger proti Arsenalu k „finále“ boja o ligový titul.
City doma privítajú lídra súťaže, na ktorého strácajú šesť bodov, pričom majú zápas k dobru.
V lepšom rozpoložení do stretnutia vstupujú „Cityzens“. Zverenci Pepa Guardiolu zdolali v uplynulom kole PL Chelsea 3:0 a predtým postúpili do semifinále FA Cupu po jednoznačnej výhre nad Liverpoolom 4:0.
V ich prospech hrá aj marcové finále Carabao Cupu proti „kanonierom“, v ktorom dominovali a získali trofej.
Arsenal následne neuspel v FA Cupe, kde vypadol so Southamptonom a prehral aj domáci ligový duel proti Bournemouthu. Chuť si napravil počas týždňa postupom do semifinále Ligy majstrov.
Nedeľný duel dvoch najlepších mužstiev tak veľa napovie o tom, kto by mohol mať v závere sezóny viac síl. Haaland si podobné zápasy užíva.
„Ako futbalista na najvyššej úrovni chcete byť súčasťou presne takýchto zápasov. Všetci vieme, ako dôležitý môže byť výsledok.
Je to ako finále, podobne ako bol aj duel proti Chelsea a vlastne všetky zvyšné ligové duely. Teraz však pôjde zrejme o ten najväčší,“ citovala Haalanda agentúra DPA.
Tabuľka Premier League
