Pačinda je na odchode zo Zemplína. Ďakujem a držím palce v jarnej časti, napísal

MICHALOVCE. Slovenský futbalista Erik Pačinda oznámil, že končí v klube účastníka Niké ligy MFK Zemplín Michalovce.

"Ďakujem za polročnú spoluprácu. Držím palce v jarnej časti," napísal na Instagrame.

Pačinda prišiel do Michaloviec v lete po tom, čo skončil v FC Košice. So Zemplínčanmi podpísal zmluvu do konca kalendárneho roka 2024.

"Dostal som ponuku z Michaloviec a dohodli sme sa zatiaľ do zimy. Potom sa uvidí, čo bude ďalej," vravel ešte v lete.