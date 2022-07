Slovan dotiahol známeho kanoniera. Pred rokom hral aj Ligu majstrov

Slovanistov si pamätá ako súperov

"Na Slovensku sa mi hralo vždy výborne, darilo sa mi, dával som góly. Poznám ligu a hráčov. Viacero hráčov v Slovane si pamätám ako súperov, no toto je jednoducho futbal a život. Dnes sme sa v kabíne spoločne zvítali a chalani ma prijali naozaj veľmi dobre.

Na Tehelnom poli som sa vždy cítil dobre, aj keď to tu z pohľadu hráča hosťujúceho tímu nikdy nebolo ľahké. Teraz je to môj domov a urobím všetko pre to, aby sa nám darilo. Potrebujem a chcem na sebe pracovať, ešte sa zlepšiť a pomôcť Slovanu. To je pre mňa najdôležitejší cieľ," povedal