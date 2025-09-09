Zo Slovana zmizol, zanechal dlhy. Kontroverzný útočník prestúpil do Česka

PRAHA. Pražský futbalový klub Bohemians 1905 oznámil krátko pred uzávierkou letného prestupového obdobia príchod novej posily.
Do českej metropoly smeruje venezuelský útočník Eric Ramírez, ktorý prichádza z Dynama Kyjev na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.
Dvadsaťšesťročný hráč už má skúsenosti s českou ligou. V rokoch 2017 a 2018 pôsobil v Karvinej, kde odohral 30 zápasov a strelil tri góly. Odvtedy sa jeho kariéra vyvíjala v niekoľkých krajinách.
Hral v španielskom Gijóne, na Slovensku nastupoval za Senicu, Dunajskú Stredu a neskôr aj za Slovan Bratislava.
Práve pôsobenie v Slovane sa skončilo neštandardne. Počas zimnej prípravy Ramírez opustil mužstvo bez súhlasu klubu a porušil kontrakt.
Následne zamieril do Kolumbie, kde si obliekal dres Atlético Nacional a získal domáci pohár. Ďalším pôsobiskom bol argentínsky Tigre.
V decembri 2024 do jeho kariéry zasiahla FIFA, ktorá ho suspendovala pre nevyrovnané finančné záväzky voči Slovanu Bratislava.
Ramírez neskôr dlh uhradil a medzinárodná federácia následne zrušila jeho zákaz činnosti, pričom peniaze previedla na účet slovenského majstra.
Ramírez má aj reprezentačné skúsenosti. Za A-tím Venezuely odohral doteraz 12 stretnutí a zaznamenal dva góly.
V Bohemians sa stáva štvrtou letnou posilou.
„Eric je v ideálnom futbalovom veku. Očakávame, že sa presadí aj v našej lige. S Českou republikou má skúsenosť z minulosti, takže adaptácia by nemala byť problém,“ uviedol športový riaditeľ klubu Darek Jakubowicz.