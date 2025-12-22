Real Madrid opúšťa talentovaný Brazílčan. Stane sa spoluhráčom Greifa

Odchádza na hosťovanie.

Brazílsky futbalový útočník Endrick sa stane spoluhráčom slovenského brankára Dominika Greifa v Olympique Lyon. Francúzsky klub sa s Realom Madrid dohodol na polročnom hosťovaní.

Devätnásťročný Endrick prišiel do Španielska vlani v lete zo svojho materského klubu Palmeiras.

V tejto sezóne odohral tri zápasy vo všetkých súťažiach a na trávniku strávil len 99 minút.

Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana dohoda neobsahuje výkupnú klauzulu a Brazílčan sa v júni vráti do Madridu.

S „bielym baletom“ má podpísaný kontrakt do roku 2030. Lyon hľadal útočníka po letných odchodoch Alexandra Lacazetta a Georgesa Mikautadzeho.

