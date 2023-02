V Európe sa stretli 13-krát, ale v tejto súťaži nikdy. Uspeje Barcelona či United?

Líder španielskej ligy sa do play off dostal ako tím na tretej priečke v základnej skupine Ligy majstrov, rekordný 20-násobný anglický majster skončil druhý vo svojej skupine Európskej ligy.

BRATISLAVA. Ťahákom štvrtkového programu play off o postup do osemfinále Európskej ligy bude úvodný duel medzi FC Barcelona a Manchestrom United.

"Xavi má plán. Možno trvalo dlhšie, ako sme čakali, kým začal prinášať ovocie, no teraz vidno postupne prichádzať výsledky. Do zápasov vstupujeme vždy s lepšou myšlienkou, čo robiť na ihrisku a to je kľúč k úspechu."

Barcelona sa na EL naladila nedeľným víťazstvom 1:0 na pôde Villarrealu, no Xavi očakáva, že ManU bude náročnejší súper.

"Potrebujeme predviesť výkon na najvyššej úrovni, pretože United v súčasnosti sú podobne ako my vo výbornej forme. Je to náročný súper, no nezostáva nám nič iné, ako bojovať. Ideme do zápasu plní sebavedomia, máme najlepšiu hernú fazónu odkedy som prišiel na lavičku," vyslovil sa kouč Barcelony pre španielske médiá.

Aj tréner United Erik ten Hag varuje pred silou štvrtkového oponenta.

Myslím si, že Barcelona a aj my by sme preferovali, keby sme sa stretli až vo finále. Tešíme sa na vzájomný duel, bude nás zrejme stáť veľa energie, aby sme sa naň pripravili, ale určite to bude úžasný zápas," povedal pre uefa.com holandský kormidelník, ktorý bude mať k dispozícii aj stredopoliara Casemira.

Brazílčan vynechal uplynulé dve ligové zápasy pre kartový trest a chýbať bude aj v nedeľu proti Leicestru, no dištanc sa nevzťahuje na európske súťaže.