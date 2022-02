Slavia to má rozohraté výborne, Sparte v Srbsku pomôžu aj Slováci

BRATISLAVA. Pred štvrtkovými odvetnými barážovými duelmi o osemfinále Európskej konferenčnej ligy majú šancu na postup všetky tri kluby so slovenským zastúpením.

V najlepšej pozícii je pražská Slavia s Ivanom Schranzom, ktorá sa na domácej pôde pokúsi nadviazať na minulotýždňové víťazstvo 3:2 nad tureckým veľkoklubom Fenerbahce Istanbul.

"Z Istanbulu sme si priniesli výsledok, ktorý sme chceli. Mohli sme si pred odvetou vypracovať aj výraznejší náskok.

Pred zápasom by sme však víťazstvo o gól brali všetkými desiatimi, vážime si ho. Verím, že s podporou našich fanúšikov to dotiahneme do úspešného konca," uviedol asistent trénera Jaroslav Köstl.