Trpišovského nahneval výkon Slavie v prvom polčase: Bol katastrofálny

"V prvom polčase sme boli len slabým sparingpartnerom. Niektoré spojenia v zostave vôbec nefungovali a my sme dostali lekciu z agresivity, z pressingu, z hry hore-dole. Súper hral výborne, ale my sme mu výkonom veľmi pomohli. Bol katastrofálny," citoval Trpišovského portál idnes.cz .

Tréner Slavie priznal, že cez prestávku narobil v kabíne veľký krik. V prvom polčase mal chuť urobiť zmeny v zostave už po začiatočných minútach:

"Pripadal som si trochu ako Petr Uličný, ktorý mi kedysi hovoril, že keby ho nedržali asistenti, tak vystrieda už v piatej minúte. Ale vážne, keby sme mali viac možností, tak by sme možno striedali po polčase aj viackrát.

V prvom polčase sme do toho siahať nechceli, pretože by sme sa pripravili o možnosť na zmenu a potrebovali sme čas na to, aby sme si niečo povedali. Ísť dole z ihriska si zaslúžilo viac hráčov, ale nechávali sme si niečo aj na reakciu v druhom polčase."