AS Rím splnil úlohu favorita, Jablonec s Považancom prehral

BRATISLAVA. Futbalisti českého Jablonca prehrali vo štvrtkovom zápase D-skupiny Európskej konferenčnej ligy na ihrisku holandského Alkmaaru 0:1.

V ich drese odohral 85 minút slovenský stredopoliar Jakub Považanec. Premožiteľ MŠK Žilina v play off je po dvoch kolách na 2. mieste tabuľky so ziskom troch bodov. Vedie Alkmaar so štyrmi.

AS Rím potvrdil rolu papierového favorita a z Ukrajiny si vezie výhru 3:0 nad Zorjou Luhansk.

Skóre otvoril v 7. minúte Stephan El Shaarawy, po zmene strán spečatili triumf Rimanov anglickí legionári Chris Smalling a Tammy Abraham. Tím Joseho Mourinha je so 6 bodmi lídrom C-skupiny.