Istá osoba nás zničila. Nepozviechali sme sa z nuly, ale z mínusu, vravel hrdina DAC

Hrdinom zápasu bol sírsky útočník Ammar Ramadan, ktorý dal dva góly. Prvý padol v 10. minúte a bol to 10. gól v sezóne pre hráča, ktorý nastupuje s číslom desať.

"Nebola to náhoda. Náš realizačný tím dokonale zanalyzoval zraniteľné miesta súpera," vravel po zápase Ramadan.

Ten najdôležitejší padol v 83. minúte zápasu s Podbrezovou. Ramadan dostal presnú prihrávku od Márka Csingera, otočil sa a ocitol sa zoči-voči brankárovi Adamovi Dankovi. Situáciu riešil chladnou hlavou a poslal DAC aj po tretí raz do vedenia.

Podbrezová ešte nikdy nehrala v európskej súťaži, bol by to pre klub historický úspech.

"Ťažko sa to teraz hodnotí, ale veľa sme získali. Motiváciu, skúsenosť. Pre nás mladých chalanov je to neskutočné. Každým rokom sa posúvame," uviedol brankár hostí Adam Danko.

Jeho mužstvo v semifinále playoff prehrávalo v Košiciach už 0:2, no napokon postúpilo po jedenástkovom rozstrele. Ani v MOL Aréne nesklamalo.

"To je moment, ktorý v tom zápase musíte využiť. Veril som tomu, že sa nám to podarí. veď v športe sme teraz videli zopár senzácií, či už triumf Crystal Palace proti Manchester City, alebo oduševnený výkon dánskych hokejistov proti Kanade," vravel tréner Podbrezovej Štefan Markulík.

Mužstvo prevzal vlani na jeseň po odchode Xisca Muňoza. Na Žitnom ostrove to vtedy vôbec nevyzeralo ružovo, mužstvo práve vypadlo v Slovnaft Cupe, kabína bola v rozklade a na futbal sa vykašlali aj fanúšikovia: na zápas s Michalovcami neprišlo ani dvetisíc ľudí a aj tí boli zväčša ticho.

"Sny sú na to, aby sa snívali a splnili," poznamenal tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek.

Pre Dunajská Stredu je to už jedenásta účasť v Európe. Od sezóny 2018/2019 DAC nikdy nechýbal na medzinárodnej pohárovej scéne.

"Vždy je to o hráčoch. Naša úloha je dostať to najlepšie z nich," zdôraznil dunajskostredský kouč.

Bolo to v ostrom kontraste s atmosférou zápasu s Podbrezovou, na ktorý bol voľný vstup. Prišlo 5382 ľudí, čo síce nie je divácky rekord sezóny v MOL Aréne, ale chorály neutíchali celých deväťdesiat minút.

O Ramadana bude záujem

V poslednom období sa futbalom naozaj baví.

"Konečne mám pocit, že som niečo dosiahol. Dostal som sa do najlepšej jedenástky ročníka a s mužstvom sme si vybojovali Európu," podčiarkol.

Sírsky futbalista má s Dunajskou Stredou ešte ročnú zmluvu, ale určite bude dostávať ponuky už toto leto.

"Ak hráč netúži ísť vyššie, nie je to top hráč. Mám pred sebou budúcnosť a myslím, že ak by prišla zaujímavá ponuka, klub by mi nebránil v tom, aby som sa posunul," poznamenal.

Podobne to vidí aj tréner Fodrek. "Chlapci majú ambíciu ísť ďalej, do lepších súťaží. Ak niekto prerastie klub, ide o to, aby prišla ponuka, ktorá je pre všetky strany výhodná," dodal.

V DAC už s určitosťou končí obranca Mateus Brunetti a defenzívny záložník Milan Dimun. Klub sa s oboma rozlúčil pred zápasom.