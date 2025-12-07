ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (17. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 17. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
07.12.2025 o 18:00
17. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní futbalového zápasu Nike ligy medzi DAC 1904 Dunajská Streda a FC Sparta Trnava.
DAC 1904 Dunajská Streda
Zverenci Branislava Fodreka dokázali v priebehu tejto sezóny zatiaľ nezbierať 32 bodov a majú pozitívne skóre 30:12. DAC patrí aktuálne 3. pozícia. Na vedúci Slovan strácajú domáci futbalisti 4 body. Hráči Dunajskej Stredy odohrali svoj posledný ligový zápas doma proti Michalovciam. Po jednoznačnom priebehu zvíťazili jasne 3:0.
FC Spartak Trnava
Hostia pod vedením Martina Škrtela dokázali zvíťaziť vo všetkých troch zápasoch. Trnava ma rovnaký počet bodov ako jej dnešný súper (32). Spartak má pozitívne skóre 31:15. Trnave aktuálne patrí 4. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali hostia na pôde Podbrezovej a dokázali zvíťaziť 3:1.
DAC 1904 Dunajská Streda
FC Spartak Trnava
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
8
MFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body