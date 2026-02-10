Dunajskú Stredu podráždili verdikty rozhodcov v zápase proti Slovanu. Klub podal sťažnosť

Nino Kukovec (uprostred) a hráč Slovana Svetozar Markovič bojujú o loptu v zápase 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Nino Kukovec (uprostred) a hráč Slovana Svetozar Markovič bojujú o loptu v zápase 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|10. feb 2026 o 21:56
Slovan Bratislava vyhral v Dunajskej Strede 3:0.

Futbalový klub DAC Dunajská Streda podal po víkendovej prehre so Slovanom Bratislava sťažnosť na rozhodcov. Informuje o tom na oficiálnej stránke.

"Vedenie DAC-u podalo po šlágri 19. kola Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava oficiálnu sťažnosť na výkon rozhodcov. Opäť. A opäť z rovnakých dôvodov.

Nejde o jeden zápas ani o emócie po prehre. Ide o dlhodobo sa opakujúci problém, na ktorý náš klub upozorňuje už niekoľko rokov. V minulosti boli naše argumenty v niektorých prípadoch uznané a rozhodcovia niesli následky.

Napriek tomu sa však rovnaké alebo veľmi podobné situácie naďalej opakujú. Vrátane víkendového derby. Takýto stav považujeme za neudržateľný a podkopávajúci dôveru v regulárnosť súťaže.

V sobotňajšom stretnutí zlyhal nielen hlavný rozhodca, ale predovšetkým systém VAR. V situáciách, ktoré si vyžadovali jednoznačný zásah: pri uznaní gólu po vedomom zahraní rukou aj pri nariadení neopodstatneného pokutového kopu po simulovanom páde. VAR ani v jednom prípade nekonal. O to zarážajúcejšie je, že išlo o rozhodcov z listiny FIFA, ktorí by mali predstavovať najvyšší štandard kvality a profesionality," uviedol vo vyhlásení klub.

Dunajskostredčania zároveň vyzvali Komisiu rozhodcov SFZ, aby prijala rázne opatrenia. "Mlčanie nie je riešením. Mlčanie by znamenalo súhlas. Náš klub ho odmieta," dodal tím.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

