Dunajskú Stredu podráždili verdikty rozhodcov v zápase proti Slovanu. Klub podal sťažnosť

Futbalový klub DAC Dunajská Streda podal po víkendovej prehre so Slovanom Bratislava sťažnosť na rozhodcov. Informuje o tom na oficiálnej stránke.
"Vedenie DAC-u podalo po šlágri 19. kola Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava oficiálnu sťažnosť na výkon rozhodcov. Opäť. A opäť z rovnakých dôvodov.
Nejde o jeden zápas ani o emócie po prehre. Ide o dlhodobo sa opakujúci problém, na ktorý náš klub upozorňuje už niekoľko rokov. V minulosti boli naše argumenty v niektorých prípadoch uznané a rozhodcovia niesli následky.
Napriek tomu sa však rovnaké alebo veľmi podobné situácie naďalej opakujú. Vrátane víkendového derby. Takýto stav považujeme za neudržateľný a podkopávajúci dôveru v regulárnosť súťaže.
V sobotňajšom stretnutí zlyhal nielen hlavný rozhodca, ale predovšetkým systém VAR. V situáciách, ktoré si vyžadovali jednoznačný zásah: pri uznaní gólu po vedomom zahraní rukou aj pri nariadení neopodstatneného pokutového kopu po simulovanom páde. VAR ani v jednom prípade nekonal. O to zarážajúcejšie je, že išlo o rozhodcov z listiny FIFA, ktorí by mali predstavovať najvyšší štandard kvality a profesionality," uviedol vo vyhlásení klub.
Dunajskostredčania zároveň vyzvali Komisiu rozhodcov SFZ, aby prijala rázne opatrenia. "Mlčanie nie je riešením. Mlčanie by znamenalo súhlas. Náš klub ho odmieta," dodal tím.