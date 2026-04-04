Niké liga: Slovan bol veľmi efektívny, Dunajskej Strede dal z každej strely gól

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava dnes hrali zápas 4. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
04.04.2026 o 18:00
4. kolo
Dunajská Streda
0:3
(0:1, 0:2)
90+3 minúta
Ukončený
Slovan Bratislava
Prehľad
Góly: 23. Marcelli (Šporar), 73. Šporar (Gajdoš), 85. Weiss (Cruz). ŽK: 66. Ramadan (DUN), 82. Ouro (DUN) – 41. Marcelli (SBA), 82. Šporar (SBA), 86. Weiss (SBA), 90. Bajrić (SBA). Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor. Diváci: 6230.
DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)
DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)
Góly: 23. Marcelli (Šporar), 73. Šporar (Gajdoš), 85. Weiss (Cruz). ŽK: 66. Ramadan (DUN), 82. Ouro (DUN) – 41. Marcelli (SBA), 82. Šporar (SBA), 86. Weiss (SBA), 90. Bajrić (SBA). Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor. Diváci: 6230.
Slovan zvíťazil v Dunajskej Strede jednoznačne 3:0. O góly sa postupne postarali Marcelli, Šporar a Weiss.
90+3
Koniec zápasu.
90+2
Blaško dobre centroval na zadnú žrď, následne sa lopta dostala ku Kapanadzemu, ktorého strelu výborne zlikvidoval Takáč! Reflexívne loptu vykopol ľavou nohou.
90+1
Barseghjan si nerozumel s Makom, ktorý zastavil svoj nábeh a prihrávka ho nenašla.
90+1
Nadstavený čas: 3 minúty.
90
DAC získal štandardku, bránu neohrozil, no pokračuje v kombinácii pred šestnástkou Slovana.
90
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Kenan Bajrić).
89
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava:
z ihriska odchádza Andraž Šporar, prichádza Niko Janković.
88
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava:
z ihriska odchádza César Blackman, prichádza Róbert Mak.
88
Kačarabova hlavička neprinútila Takáča k zákroku.
87
Striedanie v tíme DAC 1904 Dunajská Streda:
z ihriska odchádza Alejandro Mendez, prichádza Rhyan Modesto.
86
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Vladimír Weiss).
85
Slovan dal gól!
VLADIMÍR WEISS strieľa svoj prvý gól v sezóne, ktorým zvyšuje vedenie Slovana na 3:0. Narazil si loptu s Cruzom a krásnou strelou do ľavého horného rohu skóruje.
84
Šporar sa dostal cez Kačarabu, no stopku mu vystavil Kapanadze.
83
Gueye prihral z pravej strany pred bránu, kde číhal Gagua, tiesnil ho Ignatenko, Gagua nezakončil.
82
Žltá karta pre tím DAC 1904 Dunajská Streda (Samsondin Ouro).
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Andraž Šporar).
81
Cez Blackmana neprešla lopta do šestnástky Slovana.
80
Striedanie v tíme DAC 1904 Dunajská Streda:
z ihriska odchádza Ammar Ramadan, prichádza Karol Blaško,
z ihriska odchádza Alioune Sylla, prichádza Abdoulaye Gueye.
79
Nemaničov center hlavičkoval Gruber vedľa ľavej žrde.
78
Bationov center Slovan odvrátil, no DAC zostal pri lopte na dostrel brány.
75
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava:
z ihriska odchádza Nino Marcelli, prichádza Vladimír Weiss,
z ihriska odchádza Artur Gajdoš, prichádza Daiki Matsuoka,
z ihriska odchádza Rahim Ibrahim, prichádza Danylo Ignatenko.
73
Slovan dal gól!
Blackman prihral z pravého krídla Gajdošovi, ktorý si výborne prikryl loptu, prihral pod seba ANDRAŽOVI ŠPORAROVI a ten sa v zakončení nemýlil. Loptu poslal z prvej k vzdialenejšej pravej žrdi.
Striedať bude aj Slovan.
71
Mendezov center a z osi ihriska nepresná hlavička Grubera.
70
Sylla zakončil do pred ním stojaceho Cruza.
68
Slovan v protiútoku, ale Marcelli nemohol pokračovať v hre, už Šporar bol v ofsajde.
66
Žltá karta pre tím DAC 1904 Dunajská Streda (Ammar Ramadan).
66
Ani druhý Ourov rohový kop nebol nebezpečný.
65
Slovan rohový kop bez väčších problémov odvrátil. Pokorný však odvracia na ďalší roh.
64
Kapanadzeho center prepadol až k Mendezovi, ktorý prihral dozadu Ramadanovi. Sylla získal rohový kop.
63
Striedanie v tíme DAC 1904 Dunajská Streda:
z ihriska odchádza Matúš Kmeť, prichádza Georgi Gagua,
z ihriska odchádza Máté Tuboly, prichádza Andreas Gruber.
62
Pri lopte sú momentálne domáci, ale ďaleko od pokutového územia.
60
Barseghjan vystrelil spoza šestnástkového oblúka, ale vysoko prestrelil.
60
Ivan Kružliak pokračuje v zápase.
59
Už sa rozcvičuje náhradný rozhodca, ktorým je Peter Kráľovič.
57
Hlavný rozhodca Ivan Kružliak sa nepríjemne zrazil s Gajdošom a otrasený zostáva na trávniku.
57
Ramadan sa zavesil do vzduchu, hlavičkovať ale nedokázal.
56
Slovan v brejku, no Ibrahim sa pošmykol, tým potkol Bationa, ktorý zle dopadol a potrebuje ošetrenie.
55
Barseghjanov zaujímavý pas na Marcelliho, no ten sa napokon k lopte nedostal.
54
Lopta z kopačky Blackmana skončila u Popoviča.
54
Barseghjan posielal loptu na zadnú žrď, kde sa o nožničky pokúsil Šporar, tesne pred ním loptu odhlavičkoval Kačaraba.
52
Slovan neprešiel cez prehustený stred poľa, no bude vhadzovať.
51
Belasí získali loptu v strede poľa a kombinujú.
49
Situáciu preskúmal VAR, gól D. Stredy neplatí pre ofsajd, v ktorom bol Sylla.
48
Dunajská Streda dala gól!
D. Streda bleskovo vyrovnáva na začiatku druhého polčasu! Na kolmý pas si nabehol Sylla, v súboji jeden na jeden sa elegantne zbavil Blackmana, naservíroval loptu pred bránu, kde z päťky prvým dotykom zakončoval SAMSONDIN OURO.
47
Barseghjan vypálil z hranice šestnástky vysoko nad.
46
Ani jedno mužstvo cez polčas nestriedalo.
46
Začal sa druhý polčas.
DAC vstúpil do zápasu veľmi aktívne, no bol to Slovan, kto skóroval. V 23. minúte sa to podarilo Marcellimu.
Druhý polčas sa začne o 19:03.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Belasí v brejku, Barseghjan nakopával loptu na hrot, kde bol Šporar, ten sa ale k lopte nedostal, Popovič loptu pred ním vyhlavičkoval na hranici šestnástky.
45+1
Nadstavený čas: 2 minúty.
45
Kačaraba na Kmeťa, no jeho center bol znova privysoký, nedosiahol na neho Nemanič ani Kapanadze.
44
Lopta končí u Popoviča, ten rozohráva nakrátko.
42
Po faule Marcelliho je ošetrovaný Tuboly.
41
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Nino Marcelli).
41
DAC rýchlo otočil hru, no Kapanadzeho prihrávku belasí zblokovali.
41
Píska sa útočný faul Barseghjana na Bationa.
39
Kmeťov vysoký center nenašiel na zadnej žrdi nikoho zo domácich. Chvíľu nato zakončoval spoza vápna Bationo, ale strela mu vôbec nevyšla.
37
Po Kapanadzeho centri hlavičkoval Bationo, ktorý ešte hľadal na zadnej žrdi Syllu, no lopta končí vedľa brány.
36
Slovan vhadzoval v strede poľa, no založil tým brejk súpera, v šestnástke sa k lopte dostával Ouro, Markovič mu ale nedovolil zakončiť.
33
DAC rozohráva, lopta sa dostala k Syllovi, no toho odzbrojil Markovič.
32
DAC je od gólu zaskočený a navrch má Slovan.
31
Nákop hľadal Šporara, toho ale obkolesili Kačaraba aj Nemanič.
28
Marcelli čisto vykopol loptu spod nôh Kapanadzeho, no ten zostáva na trávniku a potrebuje ošetrenie.
27
Blackman pätičkou posunul loptu za seba Marcellimu, ktorý buď strieľal alebo centroval, no lopta bola nepresná a skončila nad bránou Popoviča.
25
Od gólu je aktívnejší Slovan a hra sa odvíja na jeho útočnej polovici.
23
Slovan dal gól!
Šporarovu prihrávku Cruz pustil cez seba, NINO MARCELLI bol úplne voľný na ľavej strane a z prvej poslal loptu k vzdialenejšej žrdi do protipohybu Popoviča.
22
Gajdoš s ďalším faulom, hlavný rozhodca mu dohovára, kartu zatiaľ nevyťahuje.
21
Slovan rozohral nakrátko, zo štandardky nijako nepohrozil.
20
Rýchla kombinačná akcia Slovana so spätnou prihrávkou Blackmana, Marcelliho strela bola tečovaná na roh.
19
D. Streda aktuálne so 72%-ným držaním lopty.
18
Lopta smerovala na päťku, no belasí nezakončili.
17
Blackman s narazil loptu s Barseghjanom, cez Mendeza vybojoval rohový kop.
16
Nemanič sklepával loptu hlavou Syllovi, toho si dobre pred bránou postrážil Markovič.
15
Gajdoš fauloval v strede poľa, po zemi rozohrával Kmeť, DAC takmer prekvapil defenzívu Slovana, no loptu napokon berie Takáč.
13
Center do šestnástky vyriešil Blackman, D. Streda zatiaľ Slovan do ničoho nepúšťa.
11
Ourova zaujímavá lopta, po ktorej zakončoval Ramadan z prvej, hlavou tesne minul bránu!
10
Barseghjan skončil na trávniku, no nepískal sa faul, ale ofsajd.
9
Na odrazenú loptu si na hranici šestnástky zbehol Ramadan, no jeho koncovke chýbala presnosť.
8
Kapanadze to zobral na seba, no z hranice vápna zakončil nad brvno.
8
Barseghjan nedostal loptu na Marcelliho, dobre zasiahol Nemanič.
7
Kmeť prešiel cez Cruza, ale loptu si hodil ďaleko a Markovič mu ju sklzom vypichol do autu.
6
Slabá strela Syllu spoza pokutového územia, Takáč si situáciu postrážil.
5
DAC to už prekombinoval v pokutovom území, Ouro ešte sklepával loptu v strede šestnástky.
4
Mendez mal priestor na center, no poslal ho iba do územia, kde kraľovali belasí.
3
DAC drží loptu na kopačkách na vlastnej polovici.
2
Popovič rozohráva nakrátko na Kačarabu.
1
V úvode aktivita domácich, Sylla ale zahral rukou.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
DAC 1904 Dunajská Streda: Popović – Kapanadze, Kačaraba (C), Nemanič, Mendez – Bationo, Ouro, Tuboly – Kmeť, Ramadan, Sylla.
Náhradníci: Bartels – Blaško, Gruber, Gueye, Blažek, Gagua, Udvaros, Modesto, Kukovec.
Tréner: Branislav Fodrek
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Marković, Bajrić (C), Cruz – Pokorny, Ibrahim – Barseghjan, Gajdoš, Marcelli – Šporar.
Náhradníci: Trnovský – Kašia, Wimmer, Weiss, Janković, Mak, Griger, Matsuoka, Ignatenko.
Tréner: Vladimír Weiss st.
Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor.
Príjemný dobrý večer z Dunajskej Stredy, vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu štvrtého kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda privítajú na domácom trávniku v MOL aréne hráčov ŠK Slovan Bratislava. Šláger kola sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Dunajskej Strede patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy tretie miesto so ziskom 46 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Branislava Fodreka prehrali v Žiline s MŠK 1:3 (gól DAC Kmeť). Najlepším strelcom tímu je Ammar Ramadan, ktorý má na svojom konte 11 gólov.
Slovanu Bratislava patrí v tabuľke Niké ligy prvá priečka so ziskom 52 bodov. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku Podbrezovú 2:0 (góly Slovana 2x Šporar). Najlepším strelcom tímu je slovinský útočník Andraž Śporar, ktorý má na svojom konte 11 presných zásahov.
Ligový šláger, ktorý môže výrazne prehovoriť do majstrovských ambícií oboch tímov sa teda začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body